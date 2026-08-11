Спалах Еболи забрав понад 2000 життів у ДР Конго

Небезпечний штам поширився вже на п'ять провінцій країни, а схваленої вакцини проти нього немає

Кількість підтверджених смертей унаслідок спалаху Еболи в Демократичній Республіці Конго сягнула 2011. Загалом у п'яти провінціях країни зафіксували 4381 випадок захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Демократична Республіка Конго заявила сьогодні, що підтверджена кількість смертей внаслідок спалаху Еболи досягла 2011», – йдеться у повідомленні.

Нинішній спалах Еболи поширювався швидше, ніж попередні. Цьому сприяли затримка з виявленням вірусу, конфлікти та перевантаження служб охорони здоров'я.

Цей спалах став уже 17-м у ДР Конго. Його спричинив штам Еболи Бундібуджйо, проти якого немає схвалених вакцин або методів лікування.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах надзвичайною ситуацією в галузі громадського здоров'я, що має міжнародне значення. Випадки захворювання також зафіксували в сусідній Уганді.

Дослідження, опубліковане минулого місяця в журналі Science, показало, що передача вірусу могла розпочатися ще у січні або раніше в провінції Ітурі.

Ситуацію ускладнили дефіцит медикаментів та нестабільність в уражених районах. Через це медикам стало складніше відстежувати контакти інфікованих, ізолювати пацієнтів та стримувати подальшу передачу вірусу.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила епідемію лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення.