Росіяни отаборилися біля будинку гендиректора виробника винищувачів Gripen

Одна з росіянок зайшла на приватну територію та попросила дозволу ловити рибу з причалу

У Швеції затримали пару громадян Росії, які встановили намет поблизу нерухомості, де перебував генеральний директор оборонної компанії Saab Мікаель Йоханссон. Росіян помітила особиста охорона топменеджера, після чого на місце викликали поліцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SVT.

Саме охоронці Йоханссона зіткнулися з російською парою. Генеральний директор Saab має особисту охорону через діяльність компанії у військовій сфері.

«Моя роль є досить делікатною. Ось чому охоронці перевірили цих людей», – сказав Йоханссон у коментарі SVT Gävleborg.

Водночас котедж, поруч із яким виявили росіян, належить не самому гендиректору Saab, а близькій йому особі.

За інформацією SVT Gävleborg, жінка, яка розмовляла англійською з акцентом, зайшла на територію котеджу та запитала, чи може вона ловити рибу з причалу, що належить до цієї ділянки. Їй відмовили.

Невдовзі охоронці Мікаеля Йоханссона зупинили російську пару, після чого викликали поліцію.

«Те, чим займається Saab, звичайно ж, дуже важливо для наших збройних сил, а також для інших країн. Ми дуже серйозно ставимося до безпеки і маємо належний захист», – заявив Йоханссон.

Затримана пара зазвичай проживає в Іспанії. Раніше росіяни розповідали SVT, що їхня депортація до Росії була б для них ризикованою, оскільки вони брали участь у протестах проти війни в Україні.

Коли кореспонденти SVT Gävleborg у понеділок відвідали котедж, там усе ще перебували охоронці та кілька поліцейських у цивільному.

Saab заснували у квітні 1937 року для виробництва літаків для шведської армії. Нині компанія розробляє військову техніку, радари, системи кіберзахисту та винищувачі серії Gripen.

Нагадаємо, у травні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які вже були у використанні. Також Швеція планувала продати Україні ще 20 нових літаків.