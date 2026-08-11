США пустили на металобрухт два захоплені російські танкери

Обидва судна намагалися уникнути затримання, змінивши назви та перейшовши під російський прапор

Сполучені Штати продали на металобрухт два пов'язані з Росією нафтові танкери Era та Lileo, які американці захопили у січні. Судна придбала дубайська компанія з утилізації Global Marketing Systems (GMS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Танкери відправили до індійського порту Аланг, де їх мають демонтувати. У компанії GMS уточнили, що уряд США продав судна на підставі судового рішення. Генеральний директор компанії Аніл Шарма зазначив, що під час укладання угоди виникли складнощі через невизначеність щодо попередніх власників танкерів.

Танкер Era спочатку мав назву Bella 1 та ходив під панамським прапором. 7 січня його затримали у водах на південь від Ісландії.

Ще наприкінці грудня Берегова охорона США намагалася зупинити судно в Карибському морі поблизу узбережжя Венесуели в межах блокади, спрямованої на припинення експорту нафти з країни.

Однак танкер спробував утекти через Атлантичний океан. Під час втечі судно зареєстрували в Росії та перейменували на Marinera. Це не допомогло уникнути затримання.

У Вашингтоні заявляли, що судно перевозило підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану. Власником танкера виявився бізнесмен із Криму Ілля Бугай.

Російська влада після захоплення судна звинуватила США в «незаконній силовій акції» та порушенні права на свободу судноплавства. МЗС РФ також звернулося до президента США Дональда Трампа з проханням звільнити екіпаж.

Другий танкер – Lileo, раніше відомий як Veronica, – американці також перехопили в Карибському морі у січні. Судно перебувало під санкціями США.

Lileo так само намагався уникнути затримання: його перейменували на Galileo та підняли над ним російський прапор. Загалом у межах морської блокади Венесуели влада США перехопила десять нафтових танкерів. Як зазначає Reuters, підсанкційні судна нерідко змінюють назви та прапори, щоб уникнути виявлення.

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня 2025 року екіпаж Bella 1, який прямував до Венесуели та тікав від американських військових в Атлантичному океані, намалював російський прапор на борту судна, намагаючись заявити про російський захист.

Нагадаємо, Берегова охорона США також захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це стало п'ятим подібним перехопленням суден за кілька тижнів у межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.