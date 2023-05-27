Президент Бразилії відхилив запрошення Путіна відвідати РФ

Президент Бразилії відмовив Путіну, який запросив його в Росію

Президент Бразилії Лула да Сілва відхилив запрошення Путіна відвідати Росію та стати учасником Міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Про це він написав у Twitter.

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«Щойно розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Подякував йому за запрошення відвідати Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі та відповів, що зараз не можу поїхати до Росії, але підтвердив готовність Бразилії, а також Індії, Індонезії та Китаю, спілкуватися з обома сторонами конфлікту заради досягнення миру», – зазначив Лула да Сілва.

Нагадаємо, очільник Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану з ним двостроронню зустріч під час саміту «Великої сімки» у Японії.

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До слова, німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови.