Російська Федерація може розпастися на окремі державні утворення

Російська Федерація може розпастися на окремі державні утворення

Пост-путінську Росію корінні народи обговорять на форумі в Празі

Форум вільних народів Росії збереться 22 липня у Празі. Серед іншого, на ньому обговорять також пост-путінську Росію, її територіально-адміністративний устрій та форми взаємодії нових суверенних держав.

Організатори також опублікували карту «Співдружності держав вільної Росії», котра буде після Путіна. За їхнім прогнозом, нинішня федерація розпадеться на 19 окремих утворень.

«Структурна трансформація Росії: час для принципових рішень, а не лише косметичних змін «Хто саме замінить царя», – ідеться у анонсі.

Організатори також заявили, що у заходах візьмуть участь представники корінних народів та регіональні опозиційні лідери Росії, представники ЄС та НАТО, європейські інтелектуали, професура, лідери думок, активісти, медійники, блогери тощо.

Нагадаємо, шість корінних народів Росії створюють Лігу вільних націй – політичну платформу з метою деколонізації народів РФ та набуття її суб’єктами реального суверенітету.

Також перед початком повномасштабної війни Росії проти України карпатські мольфари напророкували крах РФ, особисті неприємності і навіть смерть Путіна у випадку нападу на Україну.