Росія відмовилася постачати Ірану С-400



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На початку травня глава МЗС Ірану Джавад Заріф відвідував Москву

У РФ вирішили, що постачання ракет може призвести до додаткового загострення сиуації на Близькому Сході

Росія відмовила Ірану в проханні про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400, побоюючись, що це може призвести до додаткового загострення і без того напруженої ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Джерела Bloomberg стверджують, що рішення про відмову було прийнято особисто Путіним.

7 травня глава МЗС Ірану Джавад Заріф відвідував Москву. В офіційних повідомленнях про обговорення можливого постачання С-400 нічого не говорилося.

У 2016 році Іран відмовився від придбання систем С-400 в Росії, яка тоді ж поставила Ірану один полковий комплект зенітно-ракетних систем С-300.

Останнім часом Сполучені Штати різко посилили тиск на Іран, відновивши дію санкцій, в тому числі, ембарго на поставки іранської нафти, і вийшовши, з так званої.ю «ядерної угоди». Про неприпустимість посилення Ірану постійно заявляє також Ізраїль.

Нагадаємо, у Росії є домовленості про постачання С-400 в Туреччину. Ці плани викликають різке невдоволення Вашингтона, який закликає Анкару відмовитися від закупівель.