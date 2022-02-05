Росія вкладає мільйони в іноземний вплив і лобіювання своїх інтересів у США

У міру зростання напруженості із Україною та світом Росія збільшила витрати на пропаганду

За останні п'ять років російські держструктури і бізнес офіційно витратили $182 млн на лобізм і GR в США. Дані наводить некомерційна організація Open Secrets.

За один 2021 рік росіяни витратили на взаємодію з чиновниками і законодавцями в США близько $35 млн. Експерти організації пов'язують зростання витрат у 2021 році із завершенням «Північного потоку-2».

Іноземні агенти, що працюють на російські державні ЗМІ, тільки в 2021 році витратили $34,8 млн на пропаганду, спрямовану проти США.

Також джерело повідомляє, що 27 січня російський банк «Совкомбанк» найняв фахівця sз лобіювання і зв'язків з громадськістю Mercury Public Affairs. Це відбувається у зв'язку з тим, що Сенат США розглядає широкий закон, який може ввести санкції щодо ряду російських фізичних і юридичних осіб, включаючи і сам банк. Законодавство вимагатиме від Байдена ввести санкції як мінімум щодо трьох із 12 російських фінансових установ, зазначених у законодавстві.

Нагадаємо, 12 грудня у Конгресі США представили законопроєкт про нові санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту в Україні. У документі пропонується заборонити операції з первинним та вторинним держборгом Росії, а також запровадити санкції проти банківського сектора Росії та газопроводу «Північний потік-2». Крім того, якщо ситуація загостриться, США можуть вимагати відключити Росію від системи міжнародних платежів Swift.

Додамо, що США готуються замінити Росію на європейському газовому ринку.

Раніше віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження суперечливого газопроводу «Північний потік-2» і розглядати його виключно в юридичній площині.

До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

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