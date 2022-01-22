США готуються замінити Росію на європейському газовому ринку

США планують постачати газ до Європи у разі вторгнення РФ в Україну

США обговорюють із Катаром постачання газу до Європи у разі вторгнення РФ в Україну

США ведуть переговори з Катаром про можливі постачання до Європи природного газу з цієї країни у разі неможливості отримання його від Росії через її можливе вторгнення в Україну. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

Наголошується, що американський президент Джо Байден має намір до кінця січня запросити до Вашингтона еміра Катара шейха Таміма бен Хамада Аль Тані.

За даними агентства, американське керівництво розраховує таким чином розвіяти побоювання союзників з Європи про те, чим вони опалюватимуть свої будинки взимку у разі ескалації конфлікту.

Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що «Північний потік–2» є важелем впливу на Росію.

Раніше глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2».

Також нагадаємо, що США пригрозили Росії наслідками для «Північного потоку-2».