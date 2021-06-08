Росія запровадила санкції проти Канади, Оттава відповіла

Після введення санкцій Москва заявила, що «залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин» з Оттавою

Росія ввела санкції проти дев'яти високопоставлених канадських чиновників – їм заборонили в'їзд в РФ

Росія прийняла рішення закрити в'їзд в країну на безстроковій основі дев'яти високопоставленим чиновникам з Канади. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

Прийнято рішення закрити в'їзд до Росії на безстроковій основі нижченаведеним особам, які мають громадянство Канади:

Девід Ламетті, міністр юстиції та генеральний прокурор Канади;

Енн Келлі, керівник Федеральної тюремної служби Канади;

Бренда Лаки, комісар Королівської канадської кінної поліції;

Марсі Суркес, керівник управління з внутрішньої політики апарату прем'єр-міністра Канади;

Домінік Леблан, міністр по взаємодії з регіонами Канади;

Джоді Томас, заступник міністра національної оборони Канади;

Майк Руло, заступник начальника штабу національної оборони Канади;

Брайан Бреннан, заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;

Скотт Бішоп, контрадмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.

Рішення заборонити в'їзд вищезазначеним особам прийнято у відповідь на введені Канадою санкції проти російських громадян 24 березня 2021 роки за переслідування опозиційного політика Олексія Навального, відзначили в МЗС Росії.

При цьому Москва заявила, що «залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин» з Оттавою.

У Канаді вже відреагували на санкції Росії проти високопоставлених чиновників, пише Reuters.

Так, у міністерстві закордонних справ Канади вважають, що «каральні заходи є неприйнятними і необґрунтованими».

Крім того, в Канаді заявили, що санкції ніяк не змінили думку країни щодо порушення прав людини в Росії.

«Ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали жертвами нападів», – йдеться в заяві.

Напередодні також президент Євроради поговорив з Путіним та визнав, що відносини з РФ на низькому рівні.