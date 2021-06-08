Росія запровадила санкції проти Канади, Оттава відповіла
Після введення санкцій Москва заявила, що «залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин» з Оттавою
Росія ввела санкції проти дев'яти високопоставлених канадських чиновників – їм заборонили в'їзд в РФ
Росія прийняла рішення закрити в'їзд в країну на безстроковій основі дев'яти високопоставленим чиновникам з Канади. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.
Прийнято рішення закрити в'їзд до Росії на безстроковій основі нижченаведеним особам, які мають громадянство Канади:
- Девід Ламетті, міністр юстиції та генеральний прокурор Канади;
- Енн Келлі, керівник Федеральної тюремної служби Канади;
- Бренда Лаки, комісар Королівської канадської кінної поліції;
- Марсі Суркес, керівник управління з внутрішньої політики апарату прем'єр-міністра Канади;
- Домінік Леблан, міністр по взаємодії з регіонами Канади;
- Джоді Томас, заступник міністра національної оборони Канади;
- Майк Руло, заступник начальника штабу національної оборони Канади;
- Брайан Бреннан, заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;
- Скотт Бішоп, контрадмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.
Рішення заборонити в'їзд вищезазначеним особам прийнято у відповідь на введені Канадою санкції проти російських громадян 24 березня 2021 роки за переслідування опозиційного політика Олексія Навального, відзначили в МЗС Росії.
При цьому Москва заявила, що «залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин» з Оттавою.
У Канаді вже відреагували на санкції Росії проти високопоставлених чиновників, пише Reuters.
Так, у міністерстві закордонних справ Канади вважають, що «каральні заходи є неприйнятними і необґрунтованими».
Крім того, в Канаді заявили, що санкції ніяк не змінили думку країни щодо порушення прав людини в Росії.
«Ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали жертвами нападів», – йдеться в заяві.
Напередодні також президент Євроради поговорив з Путіним та визнав, що відносини з РФ на низькому рівні.