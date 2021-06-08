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    Росія запровадила санкції проти Канади, Оттава відповіла

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    Після введення санкцій Москва заявила, що &laquo;залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин&raquo; з Оттавою - Росія запровадила санкції проти Канади, Оттава відповіла

    Після введення санкцій Москва заявила, що «залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин» з Оттавою

    Росія ввела санкції проти дев'яти високопоставлених канадських чиновників – їм заборонили в'їзд в РФ

    Росія прийняла рішення закрити в'їзд в країну на безстроковій основі дев'яти високопоставленим чиновникам з Канади. Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

    Прийнято рішення закрити в'їзд до Росії на безстроковій основі нижченаведеним особам, які мають громадянство Канади:

    • Девід Ламетті, міністр юстиції та генеральний прокурор Канади;
    • Енн Келлі, керівник Федеральної тюремної служби Канади;
    • Бренда Лаки, комісар Королівської канадської кінної поліції;
    • Марсі Суркес, керівник управління з внутрішньої політики апарату прем'єр-міністра Канади;
    • Домінік Леблан, міністр по взаємодії з регіонами Канади;
    • Джоді Томас, заступник міністра національної оборони Канади;
    • Майк Руло, заступник начальника штабу національної оборони Канади;
    • Брайан Бреннан, заступник комісара Королівської канадської кінної поліції;
    • Скотт Бішоп, контрадмірал, начальник розвідувального управління Збройних сил Канади.

    Рішення заборонити в'їзд вищезазначеним особам прийнято у відповідь на введені Канадою санкції проти російських громадян 24 березня 2021 роки за переслідування опозиційного політика Олексія Навального, відзначили в МЗС Росії.

    При цьому Москва заявила, що «залишається відкритою до діалогу і розвитку відносин» з Оттавою.

    У Канаді вже відреагували на санкції Росії проти високопоставлених чиновників, пише Reuters.

    Так, у міністерстві закордонних справ Канади вважають, що «каральні заходи є неприйнятними і необґрунтованими».

    Крім того, в Канаді заявили, що санкції ніяк не змінили думку країни щодо порушення прав людини в Росії.

    «Ми як і раніше глибоко стурбовані погіршенням ситуації з правами людини в Росії і звуженням простору для громадянського суспільства і незалежних голосів. Ми підтримуємо цих канадців, які стали жертвами нападів», – йдеться в заяві.

    Напередодні також президент Євроради поговорив з Путіним та визнав, що відносини з РФ на низькому рівні.

    Теги: МЗС Росія санкції Канада політика
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    Росія запровадила санкції проти Канади, Оттава відповіла