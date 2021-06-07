Президент Євроради поговорив з Путіним та визнав, що відносини з РФ на низькому рівні

Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз продовжує дотримуватися п’яти керівних принципів у відносинах з Росією

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів сьогодні телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої довів критичну оцінку Європейською Радою стану відносин між ЄС і Росією. Про це йдеться в інформації, що оприлюднена у понеділок на сайті Європейської Ради.

«Президент Мішель довів позицію Європейської Ради щодо відносин між ЄС і Росією, а також те, що під час дискусії у травні лідери ЄС засудили незаконні, провокаційні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та інших (держав). ЄС зберігає єдність та солідарність перед такими діями. Відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. Ця ситуація або її подальше погіршення не відповідає інтересам жодної із сторін», – йдеться у повідомленні.

У телефонній розмові з російським керівником Шарль Мішель наголосив, що Євросоюз продовжує дотримуватися п’яти керівних принципів у відносинах з Росією.

«Під час розмови президент Європейської Ради підтвердив непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, та підкреслив, що Росія поділяє відповідальність за повну імплементацію Мінських угод», – наголошується в інформації.

Ще однією темою для розмови, за повідомленням, була ситуація в Білорусі. Президент Європейської Ради довів до російської сторони оцінку з боку ЄС примусового приземлення білоруською владою літака Ryanair та проінформував про санкції, що були запроваджені Євросоюзом після цього інциденту. Мішель наголосив, що для білоруської влади важливо звільнити політичних в’язнів, припинити репресії та розпочати інклюзивний національний діалог.

«Росія може грати важливу роль у підтримці мирного врегулювання цієї кризи», – зауважується у документі.

Як йдеться у повідомленні, сторони також обмінялися поглядами на ситуацію в Лівії, навколо конфлікту між Вірменією і Азербайджаном, обговорили боротьбу з пандемією COVID-19, вакцинацію, та інші глобальні питання.

Раніше Євросоюз звинуватив Росію у підриві відносин через список недружніх країн.

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Джерело: Укрінформ