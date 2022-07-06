Росіяни масово рвуться до країни, яку ще не так давно бомбили і окупували

Люди продають свої місця у черзі біля кордону Грузії

У Росії на кордоні з Грузією утворилися багатокілометрові затори: мешканці РФ намагаються виїхати в країну, яку не так давно обстрілювати та окупували її територію. Деякі таксисти з Владикавказу, наприклад, продають місця у черзі за 6 тисяч рублів. Про це пишуть російські медіа в Telegram.

Схема, яку розповіли в «Обережно Media», працює так: таксисти заздалегідь стають у чергу з порожньою машиною, і в міру наближення до кордону набирають бажаючих не стояти у 20-годинному заторі. Інший бізнес, який виник там: звичайні водії, які насправді хотіли потрапити до Грузії, вирішують не їхати і продають своє місце тим, хто хоче сильніше.

А один із зовсім зневірених плюнув на все і після 8 годин очікування пересів в автобус (вони проходять кордон окремо) за 35 тисяч рублів (вартість одного місця).

Нагадаємо, на кордоні Росії з Грузією біля КПП у Ларсі утворились 12-годинні затори. Охочі виїхати у такий спосіб з РФ зазначають, що така ситуація на дорозі уже триває другий день.

Раніше повідомлялося, що на в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометровий затор.