Поглузували над своєю армією. Росіяни осоромилися із назвою м’ясної крамниці (фото)

Влада Новоросійська наказала бізнесмену прибрати двозначну вивіску на магазинах

Російський бізнесмен із Новоросійська поплатився вивіскою на м’ясних крамницях за неприємні асоціації та натяк на втрати рашистського окупаційного контингенту на війні в Україні. Про це пише «Наша газета Новоросійськ».

Назва його крамниць, одна з яких була відкрита 22 лютого, до початку війни – «Za м’ясом» – викликала обурення жителів міста, які побачили у ній глузування із «гарматного м’яса», на яке перетворилася російська армія на фронтах боїв в Україні.

«Що за жахлива назва? Наші герої ризикують своїм життям у ці хвилини, що за огидна двозначність?», «У зв'язку з операцією з денацифікації України (так в кремлівська влада називає російсько-українську війну – ред.) цей напис образливий і зрадливий! Ось так у "дрібницях" виглядає зрада та фашизм!», «Яка різниця до чи після з'явилася ця вивіска? Вона існує зараз. І зараз виглядає ZA м'ясом образливо, коли ZA Батьківщину, ZA наших, ZA Росію йдуть у бій наші хлопці з Z на броні», – так російські обивателі, які помітили неприємні асоціації, відреагували на вивіску м’ясної крамниці.

Після такої реакції населення влада Новоросійська наказала бізнесмену змінили вивіску.

Той пообіцяв змінити назву і вже навіть закрив її на одній із крамниць. «Ми цойно відкрили магазин, тільки почали займатися бізнесом, повісили вивіску, і її просять переробити, звичайно, це додаткові витрати. Вивіска була ні до чого, вона була зовсім в іншому контексті і висіла ще з початку лютого, що станеться потім, ніхто не знав», – ображено пояснив свою невинуватість власник бізнесу.

Додамо, що в Росії зафіксовані інші збіги, які можуть викликати обурливу реакцію прихильників «воєнної спецоперації» та «свастики Путіна». Так, у одному з міст РФ була помічена буква Z та напис «Слава солдатам Росії» на крамниці «Справжні м’ясні вироби».

Нагадаємо, що на Великдень у Росії деякі хлібопекарні малювали «свастику Z» на пасках. Але ця ідея обурила далеко не усіх росіян, деяким вона навіть сподобалася.