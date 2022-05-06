  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Поглузували над своєю армією. Росіяни осоромилися із назвою м’ясної крамниці (фото)

    Поєднання букви Z із м'ясними виробами обурило жителів російського міста. Бізнесмен змушений був змінити назву крамниці - Поглузували над своєю армією. Росіяни осоромилися із назвою м’ясної крамниці (фото)
    Поєднання букви Z із м'ясними виробами обурило жителів російського міста. Бізнесмен змушений був змінити назву крамниці
    фото з російських ЗМІ

    Влада Новоросійська наказала бізнесмену прибрати двозначну вивіску на магазинах

    Російський бізнесмен із Новоросійська поплатився вивіскою на м’ясних крамницях за неприємні асоціації та натяк на втрати рашистського окупаційного контингенту на війні в Україні. Про це пише «Наша газета Новоросійськ».

    Назва його крамниць, одна з яких була відкрита 22 лютого, до початку війни – «Za м’ясом» – викликала обурення жителів міста, які побачили у ній глузування із «гарматного м’яса», на яке перетворилася російська армія на фронтах боїв в Україні.

    .png_35

    «Що за жахлива назва? Наші герої ризикують своїм життям у ці хвилини, що за огидна двозначність?», «У зв'язку з операцією з денацифікації України (так в кремлівська влада називає російсько-українську війну – ред.) цей напис образливий і зрадливий! Ось так у "дрібницях" виглядає зрада та фашизм!», «Яка різниця до чи після з'явилася ця вивіска? Вона існує зараз. І зараз виглядає ZA м'ясом образливо, коли ZA Батьківщину, ZA наших, ZA Росію йдуть у бій наші хлопці з Z на броні», – так російські обивателі, які помітили неприємні асоціації, відреагували на вивіску м’ясної крамниці.

    Після такої реакції населення влада Новоросійська наказала бізнесмену змінили вивіску.

    Той пообіцяв змінити назву і вже навіть закрив її на одній із крамниць. «Ми цойно відкрили магазин, тільки почали займатися бізнесом, повісили вивіску, і її просять переробити, звичайно, це додаткові витрати. Вивіска була ні до чого, вона була зовсім в іншому контексті і висіла ще з початку лютого, що станеться потім, ніхто не знав», – ображено пояснив свою невинуватість власник бізнесу.

    a3f1c850-d208-4b49-8ec8-bc4b0df0c1b7

    Додамо, що в Росії зафіксовані інші збіги, які можуть викликати обурливу реакцію прихильників «воєнної спецоперації» та «свастики Путіна». Так, у одному з міст РФ була помічена буква Z та напис «Слава солдатам Росії» на крамниці «Справжні м’ясні вироби».

    279609224_519002739713824_2374297265497942150_n_1

    Нагадаємо, що на Великдень у Росії деякі хлібопекарні малювали «свастику Z» на пасках. Але ця ідея обурила далеко не усіх росіян, деяким вона навіть сподобалася.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поглузували над своєю армією. Росіяни осоромилися із назвою м’ясної крамниці (фото)