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    У світі

    Російські винищувачі перехопили американські бомбардувальники над Чорним і Балтійським морями

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    Російські винищувачі перехопили американські бомбардувальники над Чорним і Балтійським морями

    Американські літаки направлялися до військових баз у Європі

    Американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснювали трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи, де над Чорним і Балтійським морем їх перехопили російські Су-27.

    Про це повідомляє портал The Aviationist.

    Три літаки (60-0009/ «HODOR 51», 61-0038/ «HODOR52», 61-0005/ «HODOR53») перетнули Атлантичний океан двома рейсами: HODOR 51-52 досягли Британії першими, за ними майже через півгодини прилетів HODOR 53.

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    Перші два літаки попрямували у напрямку Румунії до Чорного моря, другий – до Балтійського моря.

    Після цього HODOR 53 був перехоплений у міжнародному повітряному просторі поблизу Калінінградської області російськими винищувачами.

    HODOR 51-52 перехопили російські винищувачі з бази в окупованому Криму.

    Зазначається, що це вже не перший випадок коли російські літаки перехоплюють американські. B-52 виконують операції над Балтійським і Чорним морями і перехоплюються російськими нечасто.

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