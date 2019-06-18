Російські винищувачі перехопили американські бомбардувальники над Чорним і Балтійським морями



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Американські літаки направлялися до військових баз у Європі

Американські стратегічні бомбардувальники B-52 здійснювали трансатлантичний переліт з повітряної бази у Північній Дакоті до Європи, де над Чорним і Балтійським морем їх перехопили російські Су-27.

Про це повідомляє портал The Aviationist.

Три літаки (60-0009/ «HODOR 51», 61-0038/ «HODOR52», 61-0005/ «HODOR53») перетнули Атлантичний океан двома рейсами: HODOR 51-52 досягли Британії першими, за ними майже через півгодини прилетів HODOR 53.

Перші два літаки попрямували у напрямку Румунії до Чорного моря, другий – до Балтійського моря.

Після цього HODOR 53 був перехоплений у міжнародному повітряному просторі поблизу Калінінградської області російськими винищувачами.

HODOR 51-52 перехопили російські винищувачі з бази в окупованому Криму.

Зазначається, що це вже не перший випадок коли російські літаки перехоплюють американські. B-52 виконують операції над Балтійським і Чорним морями і перехоплюються російськими нечасто.