У Жириновського запалення головного мозку
Напередодні членам ЛДПР повідомили про смерть Жириновського, однак у партії закликали не вірити
75-річний російський політик-пропагандист Володимир Жириновський, який потрапив до лікарні з коронавірусом, перебуває під апаратом штучної вентиляції легень.
За лідером ЛДПР постійно спостерігають лікарі, передають російські ЗМІ.
Крім того, у політика діагностували запалення головного мозку. Також з'явилася інформація, що минулого тижня політик перестав упізнавати свою рідню.
Запальні процеси в головному мозку лікарі називають дуже серйозними, не даючи жодних позитивних прогнозів.
Крім того, за неофіційною інформацією, Жириновський не хотів лікуватися і бушував, його втихомирювали заспокійливими.
Додамо, що напередодні у ЛДПР поскаржилися на поширення серед регіональних депутатів чуток про смерть глави фракції, українофоба Володимира Жириновського, який зараз перебуває у важкому стані в московській клініці. Як пише пропагандистське ТАСС, політсила вже звернулася з цього приводу до правоохоронців.
10 лютого стало відомо, що Жириновський заразився коронавірусом ще два тижні тому, але хвороба протікала у легкій формі. На минулі вихідні стало значно гірше, тому його екстрено госпіталізували до лікарні та підключили до ШВЛ.
Раніше помічники помічники заперечували погане самопочуття Жириновського і казали, що він у чудовій формі. Нібито допомагають щеплення, яке він зробив аж сім разів, тому нічого страшного з ним статися не може.
Зазначимо, що скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.