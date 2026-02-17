Головна Світ Політика
Польща готує проти Росії позов про репарації за радянські злочини – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща готує проти Росії позов про репарації за радянські злочини – FT
Велику кількість документів про злочини було сфальсифіковано або знищено в радянський період
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поки невідомо, чи будуть компенсаційні вимоги до РФ більшими за суму, виставлену Німеччині у 2022 році

Польща готує позов про репарації проти Росії за злочини, скоєні під час радянської диктатури в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Директор польського Інституту військових втрат Бартош Гондек, якому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск доручив розслідування історичних російських злочинів, заявив, що це розслідування буде «набагато масштабнішим», ніж робота над звітом про нацистську жорстокість. Це зумовлено тим, що Польща була під радянським впливом понад чотири додаткові десятиліття під час холодної війни.

Ґондек зауважив, що поки рано обговорювати, чи перевищить розмір компенсації від Москви суму, яку вимагають за нацистські злочини від Берліна 2022 року – €1,3 трлн. Він зазначив, що команда, у яку входить близько 10 польських істориків і дослідників, зіткнулася з більшими перешкодами, ніж під час розрахування претензій до Німеччини через відсутність доступу до російських архівів, а також «знищені або ж сфальсифіковані ще в радянські часи документи». Тож цей проєкт він назвав довгостроковим.

Окрім воєнних злочинів, Гондек зазначив, що його інститут намагатиметься встановити ціну втрати Польщею частини населення та східних територій після 1945 року. «Східний звіт» має відобразити «довгострокові економічні та соціальні наслідки радянського системного панування» під час холодної війни.

Кремль же тривалий час заперечував такі злочини, як Катинський розстріл 1940 року, коли близько 22 тис. польських офіцерів і цивільних осіб були страчені невдовзі після того, як Німеччина та Радянський Союз поділили Польщу. Проте у 2010 році російський парламент нарешті визнав, що радянський диктатор Йосип Сталін особисто наказав здійснити ці вбивства.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кароль Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини. Коментуючи вимоги президента Польщі Кароля Навроцького щодо репарацій, речниця президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра заявила, що з німецького погляду це питання вже юридично вирішене.

