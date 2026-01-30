Головна Країна Політика
Зеленський запросив Путіна до Києва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський: Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює
колаж: glavcom.ua

Президент прокоментував імовірність зустрічі з російським диктатором: «Це можливо»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на етичній та безпековій неможливості візиту до країни-агресора. За словами Зеленського, не можна їхати на переговори до столиці держави, яка щодня атакує Україну ракетами та вбиває цивільних мешканців.

«Ми серйозно ставимося до необхідності закінчити війну. Я казав – будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні. Звісно, ми завжди виступаємо за те, щоб були і європейці в процесі. Але я не впевнений, що інші обидві сторони будуть підтримувати такий формат саме для зустрічі лідерів», – підкреслив Зеленський.

Український лідер переконаний, що запрошення до Москви – це лише дипломатична димова завіса.

«Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях», – підсумував Зеленський.

Як відомо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, і навіть запросив українського лідера до російської столиці. За словами Ушакова, цю ідею активно просував президент США Дональд Трамп під час нещодавніх телефонних контактів із Кремлем.

