Кремль вирішив згорнути діяльність терориста Пригожина? Ухвалено рішення

До кінця місяця «вагнерівці» повинні укласти контракт з міноборони РФ

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Відповідний указ 10 червня підписав глава міноборони Росії Сергій Шойгу, повідомив його заступник Микола Панков.

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Відтак, для набуття «правого статусу» всі «вагнерівці» повинні підписати контракт з міністерством.

За словами Панкова, усі найманці можуть укладати індивідуальні контракти на службу.

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«Таким чином, наказ розширює можливості комплектування підрозділів об'єднаного угруповання військ як військовослужбовцями, так і добровольцями, спільного застосування військових підрозділів і добровольчих організації», – заявив заступник Шойгу.

Як уточнюється, за десять днів поточного місяця контракт з міноборони РФ підписали понад 13,5 тис. осіб.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували у Бахмуті 21 тис. «вагнерівців», ще 60 тис. найманців поранено.

Як повідомлялося, бійці Легіону «Свобода Росії» зробили пропозицію ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину щодо обміну полонених росіян.

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До відома, найманці керівника «Вагнер» Євгена Пригожина затримали кадрового офіцера російської армії Романа Веневітіна, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута.

Раніше Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».