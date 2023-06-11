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Кремль вирішив згорнути діяльність терориста Пригожина? Ухвалено рішення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кремль вирішив згорнути діяльність терориста Пригожина? Ухвалено рішення
Шойгу зобов'язав ПВК Пригожина воювати у складі армії РФ
фото: росЗМІ

До кінця місяця «вагнерівці» повинні укласти контракт з міноборони РФ

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» зобов’язані укласти контракт для офіційного ведення служби в лавах російської армії до 1 липня 2023 року. Відповідний указ 10 червня підписав глава міноборони Росії Сергій Шойгу, повідомив його заступник Микола Панков.

Відтак, для набуття «правого статусу» всі «вагнерівці» повинні підписати контракт з міністерством. 

За словами Панкова, усі найманці можуть укладати індивідуальні контракти на службу. 

«Таким чином, наказ розширює можливості комплектування підрозділів об'єднаного угруповання військ як військовослужбовцями, так і добровольцями, спільного застосування військових підрозділів і добровольчих організації», – заявив заступник Шойгу. 

Як уточнюється, за десять днів поточного місяця контракт з міноборони РФ підписали понад 13,5 тис. осіб.

Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували у Бахмуті 21 тис. «вагнерівців», ще 60 тис. найманців поранено. 

Як повідомлялося, бійці Легіону «Свобода Росії» зробили пропозицію ватажку ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину щодо обміну полонених росіян.

До відома, найманці керівника «Вагнер» Євгена Пригожина затримали кадрового офіцера російської армії Романа Веневітіна, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута.

Раніше Пригожин заявив, що 17 травня під час відходу з Бахмута на його бойовиків напали регулярні війська РФ. Найманці рухались біля селищ Опитне та Озарянівка, коли побачили військових РФ, які нібито мінували дороги в тилу «вагнерівців».

Теги: Міноборони РФ Сергій Шойгу ПВК «Вагнер»

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