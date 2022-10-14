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США попередили країни, які постачають боєприпаси до РФ про наслідки

Альона Боженко
glavcom.ua
США попередили країни, які постачають боєприпаси до РФ про наслідки
США попереджають про санкції за постачання боєприпасів агресору
фото ілюстративне

Міністр фінансів США запевняє, що Вашингтон готовий і може запровадити такі жорсткі санції

Сполучені Штати Америки заявили, що можуть запровадити санкції проти людей, країн та компаній, які постачають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс. Про це повідомляє Reuters.

Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо на зборах офіційних осіб із 32 країн для обговорення санкцій проти Росії заявив, що міністерство випустить керівництво, в якому буде ясно, що Вашингтон готовий і може запровадити такі жорсткі заходи.

«Сьогодні вранці Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну випускає керівництво, в якому чітко вказується, що ми готові і можемо ввести санкції щодо людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс», – сказав Адейемо.

Зауважимо, що за даними уряду США від початку війни в Україні Росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати.

Зазначається, що здатність Росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ Росії до передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту у РФ менш складних технологій – наприклад підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.

Додамо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії «ще трохи є», але їх набагато менше, ніж було спочатку вторгнення.

Теги: санкції росія ремонт Вашингтон боєприпаси

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