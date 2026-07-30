Масштабні повені в Індії: 78 людей загинули, понад 300 тис. постраждали

Повені завдали значної шкоди інфраструктурі, зокрема дамбам, дорогам, будинкам, школам

Сьогодні, 30 липня, кількість загиблих від повені в індійському штаті Ассам зросла до 78 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на India Today.

Зокрема, понад 300 тис. людей у семи округах продовжують перебувати в скрутному становищі.

Зазначається, що паводкові води завдали руйнувань та продовжують впливати на 21 округ та 551 село, тоді як 21 523,08 гектара посівних площ залишаються затопленими. Серед уражених районів найбільше зазнав лиха Чарайдео, де постраждала 137 561 особа, далі йдуть Сівасагар (84 600) та Джорхат (49 911).

Управління з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій повідомило, що понад 16 500 переміщених осіб знайшли притулок у 71 таборі для біженців, а ще понад 72 тис. осіб отримують допомогу через 30 центрів розподілу гуманітарної допомоги. Медичні та ветеринарні бригади разом із численними рятувальними службами продовжують операції з надання допомоги та рятування в постраждалих районах.

Повені також завдали значної шкоди інфраструктурі, зокрема дамбам, дорогам, будинкам, школам та іншим об’єктам комунальної власності. ASDMA додала, що понад 11 тис. тварин було змито водою, а ще 17 тис. голів худоби постраждали.

До слова, на північному сході Індії в штаті Сіккім 20 липня стався масштабний вибух на об'єкті гідроелектростанції. У результаті надзвичайної події щонайменше 10 осіб загинули, а ще 15 робітників опинилися в пастці під землею.