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США і Росія готуються до боротьби в космосі через ядерну зброю – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США і Росія готуються до боротьби в космосі через ядерну зброю – Reuters
Договір про космос 1967 року забороняє країнам, що його підписали, включно з Росією і США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю»
фото ілюстративне

США ініціювали голосування в Радбезі за проєкт резолюції, який закликає запобігти гонці озброєнь у космічному просторі

США і Росія готуються до протистояння в ООН через використання ядерної зброї в космосі.  Сполучені Штати ініціювали голосування в Радбезі за проєкт резолюції, який закликає запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. Про це пише Reuters.

За словами журналістів, очікується, що Росія заблокує проєкт резолюції. При цьому Вашингтон уже звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї, яка має бути виведена в космос. Щоправда, в РФ відкинули ці звинувачення.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд і посол Японії в ООН Ямазакі Казуюкі заявили, що вони ведуть переговори з членами Ради Безпеки щодо проєкту резолюції протягом шести тижнів. Документ передбачає, що держави повинні дотримуватися Договору про космос і активно сприяти досягненню мирного використання космічного простору. 

Водночас, як ідеться в матеріалі, Договір про космос 1967 року забороняє країнам, що його підписали, включно з Росією і США, розміщувати «на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення».

У матеріалі йдеться про те, що Росія і Китай хочуть винести на голосування свою поправку, яка заборонить будь-яку зброю в космічному просторі та використання сили проти космічних об'єктів. Щоправда, цю поправку, як повідомляється, не ухвалять.

В американській розвідці припускають, що потенціал РФ являє собою ядерну бомбу космічного базування, електромагнітне випромінювання якої в разі вибуху виведе з ладу великі мережі супутників.

Тим часом, президент республіки Польща Анджей Дуда заявив, що його країна готова до розміщення ядерної зброї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах. 

Теги: росія США ядерна зброя

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