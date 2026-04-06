Спецслужби Сербії спростували «український слід» у диверсії на газогоні до Угорщини

Лариса Голуб
Неподалік газогону «Турецький потік» було знайдено вибухівку
Військово-безпекове агентство Сербії не знайшло жодних підтверджень причетності України до спроби диверсії на магістральному газогоні, що веде до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву директора військово-безпекового агентства Сербії Джуру Йованич.

Повідомляється, що розслідування інциденту виявило відсутність будь-якого «українського сліду», про який раніше натякала угорська сторона.

Джуро Йованич заявив, що навколо цього інциденту з’являється «велика кількість дезінформації». Зокрема, він спростував натяки Угорщини щодо причетності України.

«Дезінформація вказує на те, що Збройні сили Сербії та їхні військовослужбовці працюватимуть на якусь іншу або третю сторону, знаходячи українську вибухівку та звинувачуючи в цьому Україну. Це неправда», – заявив він.

Йованич наголосив, що маркування на вибухівці свідчить про те, що «вона була виготовлена в США» «Хтось скаже, що, можливо, щось подібне влаштовують Сполучені Штати Америки на цю мить», – поставив риторичне питання риторично Йованич.

Зауважимо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами. 

«Главком» писав, що Президент Сербії Александр Вучич заявив про виявлення вибухівки поблизу газопроводу на кордоні з Угорщиною. Водночас у МЗС України заперечили будь-яку причетність до інциденту. За словами Вучича, неподалік населеного пункту Велебіт у Воєводині, за кількасот метрів від газопроводу «Балканський потік», знайшли два рюкзаки з вибухівкою та детонаторами. «Які могли загрожувати великій кількості людей і завдати значної шкоди постачанню газу до Сербії та Угорщини», – заявив він.

Президент Сербії також наголосив, що правоохоронці вже мають певну інформацію щодо можливих причетних. 

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчергове звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік». Сійярто заявив, що Україна нібито здійснила удар 22 безпілотниками по важливому об'єкту газопроводу, намагаючись реалізувати «тотальну енергетичну блокаду» Угорщини.

