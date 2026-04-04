На Полтавщині ворожі дрони атакували промислові підприємства

Максим Бурич
glavcom.ua
В області щойно закінчилася повітряна тривога

Ранок суботи, 4 квітня 2026 року, розпочався для Полтавщини з масованої атаки безпілотників. Російська армія завдала ударів по промислово-виробничих об'єктах у Полтавському районі, що призвело до серйозних руйнувань та виникнення пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

«Сьогодні вночі та вранці ворожі БпЛА атакували промислово-виробничі підприємства у Полтавському районі. Унаслідок прямих влучань виникли пожежі», - написав Дяківнич.

За його словами, підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на ранок суботи, 4 квітня 2026 року, столиця знову опинилася під ударом ворожих безпілотників. Внаслідок влучання російського БпЛА в Києві виникла пожежа у триповерховій офісно-складській будівлі. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, запобігши його поширенню на сусідні об'єкти.

До слова, у ніч на 4 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив в.о міського голови Сум Артем Кобзар та голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Кобзаря, влучання БпЛА зафіксовано у Зарічному районі в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на верхніх поверхах будівлі. Також є ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

