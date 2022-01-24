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    Сиквел серіалу «Секс і місто» спровокував скандал: росіянки вимагають вибачень

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    &laquo;І просто так&hellip;&raquo;&nbsp;&ndash; американський серіал, що продовжує &laquo;Секс і місто&raquo; - Сиквел серіалу «Секс і місто» спровокував скандал: росіянки вимагають вибачень
    «І просто так…»  американський серіал, що продовжує «Секс і місто»
    фото: скріншот із серіалу

    Герої серіалу висловилися про російських проституток як типове явище

    У російському інтернет-просторі обговорюють образливе зображення російських жінок у серіалі «І просто так», яке є продовженням «Сексу і місто». В одній зі сцен восьмої серії головна героїня Керрі цікавиться, як її сусідка, будучи молодою жінкою, може дозволити собі дороге житло в центрі Нью-Йорка. На це її агентка з нерухомості відповідає: «Вона російська повія» і додає, що це «типовий сценарій».

    На офіційній сторінці серіалу в Instagram у коментарях до нових публікацій російські користувачі критикують авторів проєкту. Вони вимагають вибачень і постять коментарі з хештегом #metoorussian. Деякі закликали до бойкоту шоу.

    «І сценаристам продовження «Сексу у великому місті», які носяться з трансгендерами та сучасною толерантною повісткою, навіть не довелося вибачатися. На відміну від авторів «Емілі в Парижі», – обурюються росіянки в мережі.

    «Ви образили мене та всіх жінок Росії!! Усім сподобався цей серіал про сильних жінок. «І просто так» все зіпсувало. Дуже поганий сезон від початку до кінця», – зазначають у коментарях.

    До речі, схожий резонанс спостерігався після виходу другого сезону французького серіалу «Емілі в Парижі», де українську дівчину показали неосвіченою злодійкою. Міністр культури Олександр Ткаченко надіслав до Netflix листа, у якому розкритикував карикатурний та образливий, на його думку, образ українки Петри у серіалі «Емілі в Парижі». З Netflix надійшов лист із вибаченнями.

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    Теги: Росія скандал серіал Netflix
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    Сиквел серіалу «Секс і місто» спровокував скандал: росіянки вимагають вибачень