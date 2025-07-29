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Поблизу Лівії затонуло судно з мігрантами: 18 людей загинуло, 50 зникли безвісти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Поблизу Лівії затонуло судно з мігрантами: 18 людей загинуло, 50 зникли безвісти
Наразі знайдено лише десятьох виживших
фото: EPA/іллюстративне

Тіла мігрантів були знайдені на пляжі Лівії

Щонайменше 18 мігрантів загинули, а 50 досі вважаються зниклими безвісти внаслідок корабельної аварії, що сталася поблизу міста Тобрук на сході Лівії минулими вихідними. Таку заяву зробила Міжнародна організація з міграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними МОМ, наразі знайдено лише десятьох виживших. Тобрук є прибережним містом поблизу кордону з Єгиптом. Дипломатичне джерело з єгипетського консульства в Бенгазі повідомило виданню, що загиблі та зниклі мігранти були з Єгипту. Дипломат зазначив, що 10 тіл уже ідентифіковано та доставлено додому, тоді як ті, хто вижив, утримуються в центрі боротьби з нелегальною міграцією.

Представник лівійської берегової охорони підтвердив, що тіла мігрантів були знайдені на пляжі Алагіла, приблизно за 25 км на схід від Тобрука.

Після повалення Муаммара Каддафі у 2011 році, Лівія перетворилася на ключову транзитну країну для мігрантів, які намагаються дістатися Європи, тікаючи від конфліктів та бідності через пустелю та Середземне море.

«Ця остання трагедія є яскравим нагадуванням про смертельні ризики, на які люди змушені йти в пошуках безпеки та можливостей. Лівія залишається основним транзитним пунктом для мігрантів та біженців, багато з яких стикаються з експлуатацією, зловживаннями та небезпечними для життя подорожами», – заявила МОМ.

Нагадаємо, Єменське повстанське угруповання хуситів заявило про готовність атакувати будь-які судна, які мають стосунок до Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Jerusalem Post.

За словами речника хуситів Яхьї Сарі, 27 липня угруповання, яке підтримує Іран, оголосило про намір вражати судна, пов’язані з Ізраїлем, незалежно від їхнього призначення чи маршруту.

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Теги: катастрофа корабель мігранти Лівія

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