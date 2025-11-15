Передача Patriot Україні від Німеччини затрималася через шатдаун у США

Шатдаун у США вплинув на передачу Patriot Україні від Німеччини

Німеччина могла б швидше передати Patriot Україні, якби не шатдаун у США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін зміг би швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, якби не шатдаун у США, який затримав процес. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з міністрами оборони країн «Групи п’яти» в Берліні, пише «Главком».

Пісторіус також наголосив, що стримувати російські повітряні атаки стає дедалі складніше через зростання технічних можливостей противника та збільшення кількості атак.

«На жаль, технічний розвиток теж просувається вперед, і українській протиповітряній обороні стає дедалі важче стримувати величезну кількість дронів і крилатих ракет. Це, принаймні щодо одного сегменту цих повітряних систем, частково пояснює зниження відсотка перехоплення», – зазначив міністр оборони ФРН.

Варто зазначити, що президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун, який тривав рекордні 43 дні.

Нагадаємо, Україна вже отримала від Німеччини три нові зенітно-ракетні комплекси Patriot. Ці системи надані в рамках нової програми США та НАТО, спрямованої на посилення протиповітряної оборони України. Наразі тривають переговори щодо надання четвертої системи, а загалом Берлін готовий передати Києву п'ять ЗРК Patriot.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала додаткові системи «Patriot». Президент подякував Німеччині та наголосив на потребі подальшого збільшення кількості систем ППО.