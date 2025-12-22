Головна Світ Соціум
Одна з країн розглядає заборону соціальних мереж для дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Обговорення цієї теми в Швейцарії має розпочатися в новому році, за підсумками якого буде підготовлений відповідний звіт

Швейцарія має вжити додаткових заходів для захисту дітей від ризиків соціальних мереж. Про це заявила міністерка внутрішніх справ країни Елізабет Бауме-Шнайдер, пише «Главком».

Бауме-Шнайдер висловила готовність підтримати можливу заборону на використання соціальних мереж молоддю, посилаючись на нещодавні дії Австралії, де соціальні мережі були заборонені для осіб віком до 16 років.

В інтерв’ю газеті SonntagsBlick Бауме-Шнайдер зазначила, що Швейцарії варто розглянути аналогічні кроки, щоб краще захистити дітей від шкідливого контенту та впливу платформ. Вона підкреслила важливість дебатів, які тривають у Австралії та ЄС, і заявила, що вони мають продовжуватися й у Швейцарії.

«Ми повинні більш серйозно підійти до захисту наших дітей. Це включає в себе можливість обмеження доступу до соціальних мереж для молоді та боротьбу з алгоритмами, що використовують їх вразливість», – зазначила міністр.

Міністерка також наголосила на необхідності взяття відповідальності самими соціальними мережами за контент, який споживають діти та молодь. Обговорення цієї теми в Швейцарії має розпочатися в новому році, за підсумками якого буде підготовлений відповідний звіт.

Нещодавно парламент кантону Фрібург ухвалив рішення заборонити користування мобільними телефонами в школах до 15 років, що є частиною більш широкої стратегії обмеження використання технологій серед школярів.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що активне використання соціальних мереж серед підлітків може передбачати появу депресивних симптомів у майбутньому. 

Протягом трьох років науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско спостерігали за майже 12 тис. дітей віком від дев'яти до 13 років. Виявилося, що чим більше часу підлітки проводять у соцмережах, тим вищий у них ризик розвитку депресії.

Теги: соціальні мережі молодь обмеження Швейцарія

