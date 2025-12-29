Макрон збирає «коаліцію охочих» у Парижі для фіналізації безпекових гарантій Україні

Макрон: На початку січня ми зберемо країни «коаліції охочих» у Парижі

Французький лідер Еммануель Макрон зазначив, що зустріч має перетворити спільні домовленості на практичні зобов'язання з боку союзників

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення великої зустрічі країн-партнерів на початку січня 2026 року, пише «Главком».

Головною метою саміту «коаліції охочих» стане остаточне визначення конкретних внесків кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Французький лідер підтвердив свою участь у нещодавніх багатосторонніх переговорах із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. За словами Макрона, паризька зустріч має перетворити спільні домовленості на практичні зобов'язання з боку союзників.

«На початку січня ми зберемо країни «коаліції охочих» у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної держави», – зазначив президент Франції у своєму дописі в соцмережі X.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.