Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року
Якість підготовки військових у Німеччині отримала визнання серед ЗСУ
Бундесвер підготує до кінця року загалом 10 тисяч українських солдатів і продовжить надавати військову підтримку Україні. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дебатів у Бундестазі.
«Путін не повинен досягти своїх цілей – це безсумнівно. Тому підтримка України має здійснюватися на всіх рівнях до тих пір, поки у цьому є потреба», – підкреслив Пісторіус.
Також він зазначив, що якість підготовки отримала визнання у ЗСУ.
Глава Міноборони нагадав, що Німеччина – другий після США постачальник допомоги Україні.
«Щодня німецька зброя рятує життя в Україні», – наголосив Пісторіус.
Політик зауважив, що атака рф на Україну – це «фундаментальна атака на глобальний безпековий порядок, міжнародне право та західний спосіб життя».
«У такій ситуації Німеччина «не може дозволити собі йти на компроміс щодо своєї безпеки, а відтак потрібно більше інвестувати у Бундесвер, збільшувати виробництво озброєнь, зокрема, танків і систем ППО», – резюмував посадовець.
Нагадаємо, що ЄС підписав перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні.
Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні снаряди для Gepard.
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