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Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року
Німеччина наголосила, що підтримка України має здійснюватися на всіх рівнях до тих пір, поки у цьому є потреба
фото з відкритих джерел

Якість підготовки військових у Німеччині отримала визнання серед ЗСУ

Бундесвер підготує до кінця року загалом 10 тисяч українських солдатів і продовжить надавати військову підтримку Україні. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дебатів у Бундестазі.

«Путін не повинен досягти своїх цілей – це безсумнівно. Тому підтримка України має здійснюватися на всіх рівнях до тих пір, поки у цьому є потреба», – підкреслив Пісторіус.

Також він зазначив, що якість підготовки отримала визнання у ЗСУ.

Глава Міноборони нагадав, що Німеччина – другий після США постачальник допомоги Україні.

«Щодня німецька зброя рятує життя в Україні», – наголосив Пісторіус.

Політик зауважив, що атака рф на Україну – це «фундаментальна атака на глобальний безпековий порядок, міжнародне право та західний спосіб життя».

«У такій ситуації Німеччина «не може дозволити собі йти на компроміс щодо своєї безпеки, а відтак потрібно більше інвестувати у Бундесвер, збільшувати виробництво озброєнь, зокрема, танків і систем ППО», – резюмував посадовець.

Нагадаємо, що ЄС підписав перші контракти на спільну закупівлю боєприпасів для ЗСУ. Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні снаряди для Gepard.

Теги: війна Німеччина військові військові навчання

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