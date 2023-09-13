Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Палаці дітей та юнацтва презентують «Офіс юного мера Києва»

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Палаці дітей та юнацтва презентують «Офіс юного мера Києва»
Київський Палац дітей та юнацтва

«Ініціатива має на меті запропонувати новий підхід до виборчих інституцій»

У 2023/24 роках проводиться пілотний проєкт за участю команд віком учасників 11-17 років, які представлятимуть освітні заклади Києва різного типу, форми та сфери діяльності. Про це повідомляє «Вечірній Київ»

За словами художнього керівника Київського Палацу дітей та юнацтва Віктора Книша, «ця ініціатива має на меті запропонувати новий підхід до виборчих інституцій, а саме перейти від вибору «симпатичних» – до переваги «розумних і спроможних», від персональних обіцянок – до яскравих ідей, за якими стоять дієві команди агентів позитивних змін».

«У фокусі уваги проєкту – царина вільного часу школярів, пошук ідей, які зроблять наше місто більше цікавим та сильним», – зазначила директорка Київського Палацу дітей та юнацтва Оксана Добровольська.

Презентація проєкту відбудеться 15 вересня о 17.00 у змішаному форматі за адресою: Київ, вул. Мазепи, 13.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що після тривалої паузи на Співочому відкриється виставка хризантем в рамках проєкту «Магічний сад».

Теги: столиця діти українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська Федерація, яка веде велику війну в Україні вже більше півтора року, так і залишається й досі членом Ради Безпеки ООН
ООН має бути реформована, раз не бачить в Україні геноцид
Сьогодні, 07:14
Із безпекових міркувань багато деталей повернення не розголошуються
Україна повернула додому дев'ятьох дітей, яких викрали окупанти (фото)
8 вересня, 13:17
Перший етап торкнеться громадян у Польщі, але надалі розшириться і на інші країни
Як біженцям отримати фіндопомогу чи пенсію за кордоном: інструкція «Укрпошти»
5 вересня, 12:58
«Армія відновлення» створена для людей, які тимчасово залишилися без роботи
Кабмін назвав кількість українців у «Армії відновлення» та скільки вони заробили
30 серпня, 12:32
Жахіття повномаштабної війни стали дієвими для швидкого очищення прокуреного російським смородом українського організму
Як довго Україна очищатиметься від всього російсього?
28 серпня, 09:32
Водойма, у якій мати втопила синів
Втопила мати? Подробиці смерті двох хлопчиків на Рівненщині
25 серпня, 13:22
За перше півріччя 2023 року 2037 українців отримали відмову у в’їзді на територію Ізраїлю
Ізраїль маніпулює статистикою відмов на в’їзд українців – посольство
22 серпня, 15:29
Чимало українців проживають у Польщі
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
18 серпня, 15:40
Розробкою російського месенджера займалася ФСБ, щоб тримати контроль над населенням
Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву
18 серпня, 14:19

Новини

На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
Вбивство на Оболоні і напад на поліцейського. Поліція розкрила деталі (фото)
Вбивство на Оболоні і напад на поліцейського. Поліція розкрила деталі (фото)
У Палаці дітей та юнацтва презентують «Офіс юного мера Києва»
У Палаці дітей та юнацтва презентують «Офіс юного мера Києва»
На Київщині введено карантин через спалах африканської чуми
На Київщині введено карантин через спалах африканської чуми
Киян і гостей міста запрошують відвідати безоплатні екскурсії
Киян і гостей міста запрошують відвідати безоплатні екскурсії
У столичній підземці підрахували, скільки за тиждень перевезено пільговиків
У столичній підземці підрахували, скільки за тиждень перевезено пільговиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
12K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
9043
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
9008
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
8282
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
8196
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту