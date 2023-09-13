У Палаці дітей та юнацтва презентують «Офіс юного мера Києва»

«Ініціатива має на меті запропонувати новий підхід до виборчих інституцій»

У 2023/24 роках проводиться пілотний проєкт за участю команд віком учасників 11-17 років, які представлятимуть освітні заклади Києва різного типу, форми та сфери діяльності. Про це повідомляє «Вечірній Київ»

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За словами художнього керівника Київського Палацу дітей та юнацтва Віктора Книша, «ця ініціатива має на меті запропонувати новий підхід до виборчих інституцій, а саме перейти від вибору «симпатичних» – до переваги «розумних і спроможних», від персональних обіцянок – до яскравих ідей, за якими стоять дієві команди агентів позитивних змін».

«У фокусі уваги проєкту – царина вільного часу школярів, пошук ідей, які зроблять наше місто більше цікавим та сильним», – зазначила директорка Київського Палацу дітей та юнацтва Оксана Добровольська.

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Презентація проєкту відбудеться 15 вересня о 17.00 у змішаному форматі за адресою: Київ, вул. Мазепи, 13.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що після тривалої паузи на Співочому відкриється виставка хризантем в рамках проєкту «Магічний сад».