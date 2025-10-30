Головна Світ Соціум
Ердоган пообіцяв Туреччині нову еру танкових технологій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Туреччина розпочала серійне виробництво Altay
Туреччина розпочала серійне виробництво Altay
фото: yenisafak.com

Президент Ердоган про плани виробництва на новому заводі BMC Ankara

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок серійного виробництва танка Altay під час церемонії його передачі Збройним силам Туреччини (ЗСТ). Перші три танки Altay вже надійшли на озброєння ЗСТ. Про це пише «Главком» із посиланням на Yeni Şafak.

Виступаючи на церемонії відкриття заводу з виробництва танків та броньованої техніки нового покоління BMC Ankara та першої поставки танків Altay, президент Ердоган наголосив на значущості проєкту для оборонної промисловості Туреччини.

«На нашій лінії серійного виробництва, що має 63 тис. кв. м закритої площі, щомісяця буде виготовлятися 8 одиниць танків Altay та 10 одиниць Altuğ, який називають фортецею поля бою», – заявив Ердоган.

Танк Altay успішно пройшов усі етапи випробувань: 1,5 мільйона годин інженерних робіт, 35 тисяч кілометрів випробувального пробігу та 3700 бойових пострілів. Успішно завершив тести на вогневу міць, витривалість та мобільність. Наступного року також буде завершено проєкт модернізації танків Leopard 2-A4.

З Altay Туреччина відкриває двері до нової епохи в танкових технологіях і має експортний потенціал. Ердоган зазначив, що Altay «з інтенсивним інтересом з боку дружніх і союзних країн, зробить значний внесок у вплив та помітність турецької оборонної промисловості на зовнішніх ринках».

Президент зазначив, що у світі встановлюється новий геополітичний баланс, де міжнародні інституції та право не можуть гарантувати безпеку, і «жити гідно» можливо лише будучи сильним та стримуючим у всіх сферах. Туреччина збільшила рівень локалізації в оборонній промисловості з 20% до 80%. Країна входить до трійки світових лідерів у сфері БПЛА/УБПЛА та є 11-м найбільшим експортером оборонної продукції у світі.

У 2024 році Туреччина зайняла 65% світового ринку експорту безпілотних літальних апаратів, постачаючи продукцію у 180 країн.

Як пише Defense Express, одразу було заявлено, що ці промислові потужності випускатимуть 8 Altay на місяць, тобто 96 штук на рік. З одного боку, це більше за очікувані темпи для Leopard 2A8 з 58 штук на рік, але менше за нинішні темпи з південнокорейським K2, яких щороку з конвеєра сходить 120 штук.

Турками заплановано, що до 2028 року буде отримано всього 85 одиниць у модифікації T1. Вона відрізняється тим, що використовує імпортну силову установку та інші компоненти, які не може виробляти місцевий ОПК, як от керамічну броню. Вже з 2028 року буде випускатися модифікація T2 з турецькими компонентами, в тому числі двигуном Batu. Їх випустять ще 165 штук, чим доведуть загальне число випущених за 5 років машин до 250. З цього всього слідує, що заявлені темпи у 8 танків на місяць будуть досягнуті як мінімум через три роки, а може навіть дещо більше. 

Нагадаємо, у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,1 бала за шкалою Ріхтера. 

Туреччина озброєння танки

