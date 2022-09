Щонайменше 32 людини згоріли живцем у караоке-барі у В'єтнамі

Внаслідок пожежі в караоке-барі на півдні В'єтнаму загинули 32 особи. Про це пише The Guardian із посиланням на державні в'єтнамські ЗМІ.

Вогонь охопив другий поверх будівлі увечері, внаслідок чого клієнти та персонал опинилися у пастці, оскільки густий дим заповнив сходи та заблокував аварійний вихід. Люди згоріли живцем.

Thirteen people have died and several injured after a #fire broke out at a busy #karaoke bar in the province of Bình Dương. Around 40 people are being treated at emergency department of An Phú Hospital, including 11 seriously injured and one case with traumatic brain injury. pic.twitter.com/82fPXHjd3f