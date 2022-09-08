Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Щонайменше 32 людини згоріли живцем у караоке-барі у В'єтнамі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Щонайменше 32 людини згоріли живцем у караоке-барі у В'єтнамі

Вогонь охопив другий поверх будівлі, внаслідок чого клієнти та персонал опинилися у пастці

Внаслідок пожежі в караоке-барі на півдні В'єтнаму загинули 32 особи. Про це пише The Guardian із посиланням на державні в'єтнамські ЗМІ. 

Вогонь охопив другий поверх будівлі увечері, внаслідок чого клієнти та персонал опинилися у пастці, оскільки густий дим заповнив сходи та заблокував аварійний вихід. Люди згоріли живцем.

Багато хто вийшли на балкон, щоб врятуватися від вогню, який швидко поширився дерев'яним інтер'єром, тоді як інші були змушені вистрибнути з будівлі.

Після трагедії прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чін наказав провести додаткову перевірку місць підвищеного ризику, особливо караоке-барів.

Теги: пожежа

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття у лісі та лісопосадках
Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Вчора, 13:24
На місці працюють рятувальники
У Борисполі під час повітряної тривоги спалахнула пожежа (відео)
Вчора, 09:25
Росія знайшла винних у припиненні постачань газу до Європи
«Пожежі і вибухи». Росія вигадала причину зупинки «Північного потоку»
5 вересня, 22:46

Соціум

Щонайменше 32 людини згоріли живцем у караоке-барі у В'єтнамі
Щонайменше 32 людини згоріли живцем у караоке-барі у В'єтнамі
У Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео)
У Бєлгороді стався вибух на підстанції (відео)
Швейцарці за високу температуру в будинку можуть потрапити за ґрати
Швейцарці за високу температуру в будинку можуть потрапити за ґрати
Угорщина випустила шкільний підручник з антиукраїнським змістом
Угорщина випустила шкільний підручник з антиукраїнським змістом
Внучку мільярдера Джозефа Оргілла, викрадену під час пробіжки, знайдено мертвою
Внучку мільярдера Джозефа Оргілла, викрадену під час пробіжки, знайдено мертвою
Російські пропагандисти зганьбилися роликом про «замерзаючу Європу»
Російські пропагандисти зганьбилися роликом про «замерзаючу Європу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
104K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
57K
Путінський пропагандист із роздертим носом влаштував істерику в прямому етері (відео)
55K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
41K
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
38K
Мільйон доларів за літак. Як Україна надурила окупантів

Новини

ЗСУ знищили базу окупантів на Запоріжжі і відбили вісім атак
Сьогодні, 07:17
Україну вкриють осінні дощі: в яких регіонах чекати 
Вчора, 21:05
П'ять хороших новин 7 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Екссоратника Киви Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Конча-Заспі
Вчора, 20:17
Як ставляться бійці до жінок в армії: зворушлива розповідь Міноборони (відео)
Вчора, 20:02
Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Вчора, 19:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту