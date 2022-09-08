Щонайменше 32 людини згоріли живцем у караоке-барі у В'єтнамі

Вогонь охопив другий поверх будівлі, внаслідок чого клієнти та персонал опинилися у пастці

Внаслідок пожежі в караоке-барі на півдні В'єтнаму загинули 32 особи. Про це пише The Guardian із посиланням на державні в'єтнамські ЗМІ.

Вогонь охопив другий поверх будівлі увечері, внаслідок чого клієнти та персонал опинилися у пастці, оскільки густий дим заповнив сходи та заблокував аварійний вихід. Люди згоріли живцем.

Thirteen people have died and several injured after a #fire broke out at a busy #karaoke bar in the province of Bình Dương. Around 40 people are being treated at emergency department of An Phú Hospital, including 11 seriously injured and one case with traumatic brain injury. pic.twitter.com/82fPXHjd3f — Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) September 7, 2022

Багато хто вийшли на балкон, щоб врятуватися від вогню, який швидко поширився дерев'яним інтер'єром, тоді як інші були змушені вистрибнути з будівлі.

At least 12 dead in karaoke bar fire in Vietnam - AFP



Local media report many people injured jumping from the 4-storey building after the blaze started in Binh Duong province overnight. pic.twitter.com/QAKso5by6x — Aslu viyafaari (@asluviyafaari) September 7, 2022

Після трагедії прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чін наказав провести додаткову перевірку місць підвищеного ризику, особливо караоке-барів.