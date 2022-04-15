Схід Росії трусило цієї ночі. Названа причина

Землетрус магнітудою 3,5 стався на Камчатці, а 4,8 бала – на березі Байкалу

Землетруси зафіксували від Уралу до Камчатки

Цієї ночі у РФ зафіксовано кілька сейсмічних активностей. Сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 3,5, який стався в п'ятницю вранці на території Єлизовського району Камчатського краю, повідомляє Головне управління МНС Росії у регіоні.

«Епіцентр землетрусу перебував за 163 км на південь від селища Усть-Камчатськ», – йдеться в повідомленні.

Вогнище залягало на глибині 40 кілометрів. За даними МНС, цей землетрус у населених пунктах не відчувався.

Ще один землетрус стався у п'ятницю на березі озера Байкал в Ольхонському районі Іркутської області, повідомляється в Telegram-каналі головного управління МНС регіону.

Епіцентр був у гірській місцевості на березі Байкалу в 15 км на південний захід від села Зама.

За даними МНС, інформації щодо постраждалих та руйнувань немає, об'єкти житлово-комунального господарства, енергетики, соціально значущі об'єкти працюють у штатному режимі.

Сейсмоактивна Байкальська рифтова зона, де, за припущенням учених, йде розрив Євразійської та Амурської тектонічних плит, має довжину приблизно 2 тис. км. У її центральній частині знаходиться озеро Байкал, на півдні – озеро Хубсугул (Монголія), на півночі – гірський район, яким проходить Байкало-Амурська магістраль (БАМ). Посилення активності фіксується з осені 2020 року, коли 22 вересня на півдні Байкалу стався Бистринський землетрус магнітудою 5,5.

За даними сейсмологів, пік сейсмоактивності за весь період спостережень у Байкальській рифтовій зоні припав на 2021 рік.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Грузію струсонув потужний землетрус: люди втікали на вулицю (відео).