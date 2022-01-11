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    Швеція посилює карантинні обмеження на тлі нової хвилі Covid-19

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    У Швеції буде заборонена робота барів та ресторанів після 23:00 - Швеція посилює карантинні обмеження на тлі нової хвилі Covid-19
    У Швеції буде заборонена робота барів та ресторанів після 23:00
    фото: AFP

    Нові правила набудуть чинності 12 січня

    Уряд Швеції оголосив про посилення карантинних обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації у країні. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Магдалена Андерссон, повідомляє видання The Local.

    Нові правила набудуть чинності 12 січня.

    Серед іншого, у Швеції буде заборонена робота барів та ресторанів після 23:00. Долучатися до публічних заходів за участі більш як 20 людей дозволятиметься у складі груп до 8 учасників; при цьому відстань між відвідувачами має становити щонайменше один метр.

    Для участі у публічних заходах за участі понад 50 людей додатково знадобиться документ про вакцинацію від Covid-19.

    «Безумовно, ситуація погіршала. Поширення інфекції у Швеції знаходиться на історично високому рівні», – пояснила вона.

    Окрім того, Андерссон закликала шведів повернутися до дистанційного формату роботи.

    «Я хочу особливо наголосити, що всі, хто може працювати з дому, повинні робити це», – сказала посадовиця.

    Андерссон додала, що університети не будуть зобов’язані переходити до дистанційного режиму навчання, однак вони можуть «використовувати його як інструментм для обмеження скупчення людей.

    До слова, на різдвяно-новорічні свята на Львівщині від Covid-19 загинула вся родина. Вони самотужки лікувалися вдома.

    Тим часом Італія вводить штрафи за відмову вакцинуватися від Covid-19.

    А Індія запроваджує обов’язковий карантин для іноземців.

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    Теги: Швеція свята навчання карантин щеплення коронавірус
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    Швеція посилює карантинні обмеження на тлі нової хвилі Covid-19