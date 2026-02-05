Головна Світ Соціум
Шведи за п'ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Шведи за п’ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України
По допомогу посольство звернулося до благодійної організації Radiohjälpen
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Організатори збору коштів сказали, що «такого ще не бачили»

У Швеції стартувала кампанія зі збору коштів на підтримку української енергетики. Лише за перші п’ять хвилин телеефіру, під час якого оголосили збір, вдалося зібрати €400 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України у Швеції Світлану Заліщук.

«В Швеції на національному телебаченні почалася фандрайзингова кампанія з допомоги українцям в енергетиці. За перші 5 хв. ефіру на SVT шведи надонатили €400 тис. Організатори нам сказали, що «такого ще не бачили», – йдеться у дописі.

Шведи за п’ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України фото 1

По допомогу посольство звернулося до благодійної організації Radiohjälpen – це одна з найстаріших і найавторитетніших благодійних організацій Швеції.

«Наша кампанія в Швеції Keep Ukraine Warm має кілька треків. Ми також створили невелике партнерство, яке координує зусилля бізнесу та шведських енергетичних компаній. Тут в нас є теж хороші новини, але про них трошки пізніше, щоб не голослівно, коли техніка буде їхати в Україну», – наголосила Світлану Заліщук.

Нагадаємо, до Києва надійшла нова партія гуманітарної допомоги від Франції у вигляді електрогенераторів для посилення енергетичної стійкості міста. Київ отримав 30 генераторів загальною потужністю 3,4 МВт.

Раніше, Київ отримав масштабну гуманітарну підтримку з боку Польщі у вигляді резервних джерел живлення для житлової та критичної інфраструктури.

