Молдова відновила водопостачання після забруднення Дністра

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Молдова відновила водопостачання після забруднення Дністра
Молдова відновила подачу води після екологічної катастрофи
фото: Радіо Свобода

Воду повертають у великі міста після п’яти днів обмежень, але контроль якості посилюють

У Молдові почали відновлювати централізоване водопостачання в містах, які залишилися без води через забруднення річки Дністер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що водопостачання поступово відновлюють у північних регіонах країни. Йдеться, зокрема, про Бєльці, Сороки, Синжерей та Флорешти. «Рішення ухвалили на основі результатів аналізу води, які підтверджують, що вода з Дністра вже безпечна», – зазначив Мунтяну.

Попри це, у містах поки залишають встановлені фільтри для додаткового очищення, а спеціалісти продовжують контролювати якість води. Мер Бєльць Александру Петков повідомив, що водопостачання у місті відновиться найближчим часом. Водночас пункти видачі питної води продовжать роботу до повної стабілізації ситуації.

Нагадаємо, 15 березня уряд країни запровадив режим екологічної тривоги у басейні Дністра на 15 днів через небезпечний рівень забруднення. Перебої з водопостачанням тривали близько п’яти днів.

Раніше, міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, який призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер.

Під час зустрічі представнику Росії передали не лише дипломатичну ноту, а й пляшку з водою, набраною з річки Дністер. Таким чином молдовська сторона наочно продемонструвала наслідки забруднення води, яке, за даними Кишинева, сталося після російського удару.

Раніше, у Молдові виникли серйозні проблеми з водопостачанням після забруднення річки Дністер. Найбільше постраждало місто Бєльці, де без води залишилися щонайменше 50 тис. мешканців

