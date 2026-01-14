Головна Світ Політика
Швеція направила військових до Гренландії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Швеція направила військових до Гренландії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Швеція відправила військових на прохання Данії

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що військові його країни прибули до Гренландії для участі у міжнародних військових навчаннях «Операція Арктична витривалість». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Сьогодні до Гренландії прибувають офіцери шведських збройних сил. Вони входять до складу групи з декількох країн-союзників. Разом вони готуватимуть майбутні етапи в рамках данських навчань Operation Arctic Endurance. Швеція відправляє військових на прохання Данії», – йдеться у заяві.

Зокрема, міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік заявив, що його країна відправить двох військових до Гренландії. 

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

До слова, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.

Теги: Швеція Гренландія військові Норвегія

