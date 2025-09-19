Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців

Через брак місць люди змушені ночувати на вулиці або у власних автомобілях

Міністерка з питань притулку та міграції Нідерландів Хілле Кайзер заявила, що українські чоловіки, які працюють у країні, повинні самостійно облаштовувати житло. Причиною цього є переповненість муніципальних притулків. Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS, пише «Главком».

За словами Кайзер, Нідерланди досягли межі своїх можливостей щодо забезпечення біженців житлом. Вона вважає «розумним», щоб чоловіки з роботою та доходом самостійно орендували житло або зверталися по допомогу до роботодавців, зазначивши, що серед нідерландських громадян, які працюють, існує така ж практика.

Міністерка підкреслила, що зміни пов’язані з терміновим зверненням Червоного Хреста та муніципалітетів, яким дедалі важче забезпечувати українських біженців житлом. Через брак місць люди змушені ночувати на вулиці або у власних автомобілях.

Водночас Кайзер наголосила, що українці зберігають право на житло та освіту відповідно до Європейської директиви про тимчасовий захист, термін дії якої продовжено до 4 березня 2027 року. Особлива підтримка продовжує надаватися матерям з дітьми.

Наразі муніципалітети надають близько 97 тисяч місць для українців, і всі вони заповнені. Щомісяця до країни прибувають сотні нових біженців; у серпні рекордна кількість українців – 435 осіб, які звернулися до Червоного Хреста.

Кайзер також зазначила, що українців, які прибули через інші країни ЄС, можуть закликати повернутися до тієї країни, де вони вперше отримали притулок.

Раніше «Главком» повідомляв, чому у довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах. Про це йдеться у висновку Центрального бюро планування країни.

Як пише видання NOS, за результатами 2023 року безробіття у країні трохи зменшилось порівняно з роком раніше. Рівень безробіття в четвертому кварталі становив 3,5%. За весь 2023 рік у Нідерландах було створено в середньому 173 тис. робочих місць (наймані та самозайняті особи). Більш ніж 1 з 5 робочих місць є самозайнятими. За останні дев'ять років кількість робочих місць зросла майже на 1,8 мільйони.



Згідно з аналізом інституту, що входить до структури Міністерства економіки та клімату Нідерландів, гастарбайтери можуть компенсувати дефіцит у деяких секторах, але через мовний бар'єр вони не можуть працювати у всіх секторах.