Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Нідерланди планують змінити правила проживання для українських біженців через брак місць у притулках
фото: AP

Через брак місць люди змушені ночувати на вулиці або у власних автомобілях

Міністерка з питань притулку та міграції Нідерландів Хілле Кайзер заявила, що українські чоловіки, які працюють у країні, повинні самостійно облаштовувати житло. Причиною цього є переповненість муніципальних притулків. Про це повідомляє нідерландський суспільний мовник NOS, пише «Главком».

За словами Кайзер, Нідерланди досягли межі своїх можливостей щодо забезпечення біженців житлом. Вона вважає «розумним», щоб чоловіки з роботою та доходом самостійно орендували житло або зверталися по допомогу до роботодавців, зазначивши, що серед нідерландських громадян, які працюють, існує така ж практика.

Міністерка підкреслила, що зміни пов’язані з терміновим зверненням Червоного Хреста та муніципалітетів, яким дедалі важче забезпечувати українських біженців житлом. Через брак місць люди змушені ночувати на вулиці або у власних автомобілях.

Водночас Кайзер наголосила, що українці зберігають право на житло та освіту відповідно до Європейської директиви про тимчасовий захист, термін дії якої продовжено до 4 березня 2027 року. Особлива підтримка продовжує надаватися матерям з дітьми.

Наразі муніципалітети надають близько 97 тисяч місць для українців, і всі вони заповнені. Щомісяця до країни прибувають сотні нових біженців; у серпні рекордна кількість українців – 435 осіб, які звернулися до Червоного Хреста.

Кайзер також зазначила, що українців, які прибули через інші країни ЄС, можуть закликати повернутися до тієї країни, де вони вперше отримали притулок.

Раніше «Главком» повідомляв, чому у довгостроковій перспективі міграція не зможе вирішити проблему нестачі робочої сили в Нідерландах. Про це йдеться у висновку Центрального бюро планування країни.

Як пише видання NOS, за результатами 2023 року безробіття у країні трохи зменшилось порівняно з роком раніше. Рівень безробіття в четвертому кварталі становив 3,5%. За весь 2023 рік у Нідерландах було створено в середньому 173 тис. робочих місць (наймані та самозайняті особи). Більш ніж 1 з 5 робочих місць є самозайнятими. За останні дев'ять років кількість робочих місць зросла майже на 1,8 мільйони.

Згідно з аналізом інституту, що входить до структури Міністерства економіки та клімату Нідерландів, гастарбайтери можуть компенсувати дефіцит у деяких секторах, але через мовний бар'єр вони не можуть працювати у всіх секторах.

Читайте також:

Теги: біженці притулок житло українці Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїн мужньо захищав Україну від ворога
Розвідник-снайпер поліг на Донеччині. Згадаймо Романа Фризюка
20 серпня, 09:00
26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» було підірвано
Арешт у справі «Північного потоку»: Німеччина заявляє про затримання українця
21 серпня, 14:02
Дмитро Перов (зправа) із учасниками «Хамерман знищує віруси»
Помічник депутатки Київради Дмитро Перов влаштував «голу вечірку»: реакція соцмереж
20 серпня, 20:23
Чоловік захисниці теж є військовослужбовцем, танкістом
Мінометниця і мама двох доньок загинула у Запорізькій області. Згадаймо Ольгу Сердюк
30 серпня, 09:00
Концерт YakTak у передмісті Києва було зупинено
Влада зупинила концерт артиста YakTak, який проходив в день загибелі десятків киян
28 серпня, 22:56
Рубен Брекельманс: Дрони та системи боротьби з дронами мають вирішальне значення для України у боротьбі з російською агресією
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
4 вересня, 15:42
Американський президент пообіцяв розібратися у справі
Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
8 вересня, 11:56
Господар Кремля найбільше боїться, що Україна збереже суверенітет
Експосол США у Росії назвав найбільший страх Путіна
6 вересня, 16:51
Вибухівку знайшли правоохоронці у вантажівці марки Mercedes-Benz з українськими номерами
У Грузії затримано двох українців
11 вересня, 20:20

Соціум

Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»
У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ
У Франції понад 500 тис. людей вийшли на протести проти урядових реформ
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою деокупації Запорізької АЕС
На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)
На Камчатці стався землетрус магнітудою 7,8 балів (відео)

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua