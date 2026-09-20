Рейс Wizz Air зупинили безпосередньо перед зльотом, бо стюардеса помітила проблему

Пасажири чекали на виліт майже дві з половиною години

Літак Wizz Air, який мав виконати рейс із Рима до Констанци, не зміг вилетіти після того, як стюардеса помітила тріщину на одному з ілюмінаторів літака. Пасажири вже перебували на борту, а літак прямував до злітної смуги, коли стюардеса повідомила про проблему екіпажу в кабіні пілотів. Про це повідомляє «Главком» із посилання м на Ziarul de Iași.

Пілот вирішив перервати процедуру та повернути літак у зону, призначену для технічних перевірок. Виліт, спочатку запланований на 06:10, таким чином, було скасовано.

Пізніше авіакомпанія вирішила замінити літак.

Пасажирам повідомили, що рейс може відновитися приблизно о 08:45, однак виліт залежав від завершення технічної підготовки та необхідних процедур для нового літака.

Наразі Wizz Air не надала додаткових подробиць щодо причини появи тріщини на ілюмінаторі літака.

Нагадаємо, вартість авіаквитків на короткі рейси в Європі може суттєво зрости, якщо високі ціни на нафту збережуться до 2027 року. Компанія Ryanair скоротила прогноз пасажиропотоку на фінансовий 2027 рік із 216 млн до 214 млн пасажирів. Ірландський лоукостер пояснив рішення прагненням зменшити витрати на пальне в зимовий період, коли попит на авіаперевезення традиційно нижчий.

Раніше «Главком» писав про остаточне оновлення правил авіаперевезень у Євросоюзі. Нові норми передбачають, зокрема, безплатне розміщення дітей поруч із дорослими та включення ручної поклажі до базової вартості квитка. Очікується, що правила почнуть застосовуватися влітку 2027 року.