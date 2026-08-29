Ozon продав військових товарів на 25 млрд рублів за рік

На маркетплейсі купували бронежилети, приціли, дрони та комплектуючі

За рік користувачі російського маркетплейса Ozon замовили понад 2,13 млн товарів подвійного та військового призначення на суму більш як 25 млрд рублів ($292 млн). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані внутрішньої аналітики Ozon, які вивчило видання «Вёрстка».

Дані охоплюють період із серпня 2025 року до липня 2026-го. «Вёрстка» виокремила 33 категорії товарів, які можуть використовуватися під час бойових дій. Їх розділили на чотири основні групи:

військово-тактичне спорядження;

військова оптика;

складові частини та обвіс для стрілецької зброї;

безпілотники та комплектуючі до них.

Найбільше за сумою продажів припало на військово-тактичне спорядження – понад 527 тис. одиниць на 9,14 млрд рублів ($107 млн). До цієї категорії належать бронежилети, бронешоломи, розвантажувальні системи та пояси, пластини й перехідники для бронежилетів, а також захист шиї та плечей.

Бронежилети стали найпопулярнішим товаром

Найчастіше серед цього спорядження замовляли бронежилети. За рік на Ozon придбали майже 157,7 тис. таких виробів на 5,067 млрд рублів ($59 млн). Середня вартість покупки становила 32,3 тис. рублів.

На маркетплейсі доступні десятки моделей бронежилетів – приблизно від 17 тис. до 362 тис. рублів. Ще понад 81 тис. бронешоломів придбали на 1,48 млрд рублів ($17 млн), а майже 159 тис. комплектів розвантажувальних систем і поясів – на 1,2 млрд рублів ($14 млн).

Другу позицію за сумою продажів посіла військова оптика – майже 350 тис. товарів на 7,22 млрд рублів ($84 млн). У цю категорію входять коліматорні, оптичні, цифрові та тепловізійні приціли, кріплення і кришки для них, прилади нічного бачення та тепловізори.

Найдорожчими в цій групі були тепловізійні приціли – середня ціна одного становила майже 140 тис. рублів. Найбільшим попитом користувалися звичайні оптичні приціли: їх замовили понад 110 тис. одиниць із середньою ціною 10,4 тис. рублів. Коліматорних прицілів придбали майже 99 тис.

На дрони та комплектуючі витратили понад $73 млн

На товари, пов’язані з безпілотниками, користувачі Ozon за рік витратили 6,26 млрд рублів ($73 млн). Найбільша частина цієї суми – близько 3 млрд рублів – припала на аксесуари для дронів і квадрокоптерів.

У цій категорії було 554 тис. замовлень. Йдеться переважно про деталі, з яких можна зібрати безпілотник: рами, пропелери, приймачі та відеокамери.

Ще понад 96 тис. акумуляторів для дронів і квадрокоптерів придбали на 1,15 млрд рублів ($13 млн).

На готові безпілотники припало близько 1,7 млрд рублів ($20 млн). Зокрема, покупці замовили майже 32,4 тис. квадрокоптерів на 903 млн рублів ($11 млн) та 18,6 тис. інших дронів на 819,3 млн рублів ($10 млн).

Окремо «Вёрстка» проаналізувала продаж складових частин та обвісу для стрілецької зброї. У 13 категоріях користувачі витратили майже 2,46 млрд рублів ($29 млн).

Найчастіше купували зброярські рукоятки – понад 132,5 тис. одиниць на майже 307 млн рублів. Найбільше грошей продавці отримали від реалізації прикладів – близько 605 млн рублів за 58,5 тис. одиниць. Також на Ozon продавали цівки, планки, дульні гальма-компенсатори, лазерні цілевказівники, полум’ягасники та інші комплектуючі.

Чому Ozon опинився під ударами

Публікація «Вёрстки» з’явилася на тлі серії атак на логістичну інфраструктуру Ozon. Перший удар по об’єкту маркетплейса стався в ніч на 22 серпня – дрони уразили логістичний хаб у Чапаєвську Самарської області площею близько 135 тис. кв. м. На території об’єкта виникла пожежа, роботу складу зупинили.

Наступного дня безпілотники атакували логістичний комплекс Ozon в Оренбурзькій області. Понад 300 працівників евакуювали, роботу об’єкта призупинили.

У ніч на 24 серпня під удар потрапили ще кілька логістичних об’єктів компанії. Йдеться про комплекси в Дагестані, Адигеї та Ставропольському краї. За даними Reuters, Ozon підтвердив пошкодження чотирьох логістичних хабів під час цієї серії атак.

Атаки на Ozon відбулися після кількох тижнів ударів по логістичних центрах іншого великого російського маркетплейса – Wildberries. Українська сторона пояснювала увагу до таких об’єктів їхнім значенням для російської логістики та продажу товарів подвійного призначення.

У Міністерстві оборони України заявляли, що логістичні хаби Ozon містять товари подвійного призначення, а удари по них мають ускладнити постачання російської армії та завдати збитків економіці РФ. «Главком» раніше окремо розбирав, що продається на Ozon і чому його логістична мережа стала ціллю українських ударів.

Дані «Вёрстки» не дають змоги встановити, хто саме купував ці товари та кому вони призначалися. Саме видання визначає категорії за асортиментом маркетплейса, тому частина продукції може мати не лише військове, а й цивільне застосування. Водночас масштаб продажів демонструє, що через Ozon протягом року проходили значні обсяги спорядження, оптики, безпілотників та комплектуючих.

Після атак Ozon зіткнувся і з фінансовими наслідками. 24 серпня акції компанії під час торгів падали більш ніж на 25%, а в найгірший момент зниження сягнуло 28,5%. Московська біржа через різке падіння котирувань запустила дискретний аукціон.

Нагадаємо, «Главком» раніше досліджував асортимент Wildberries і виявив у каталозі комплектуючі для FPV-дронів, системи скидання боєприпасів, тепловізійні приціли, бронежилети, військові шоломи та інше тактичне спорядження.

Після серії ударів із застосунку Wildberries зник розділ «Все для СВО», однак товари військового та подвійного призначення продовжили продавати через інші категорії.