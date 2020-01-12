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    У світі

    Сім країн позбавили права голосу в ООН

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    Сім країн позбавили права голосу в ООН

    Країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг перевищує за розміром платіж за останні два роки

    Сім держав-членів ООН – Ліван, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, Гамбія, Лесото, Тонга і Ємен тимчасово позбавлені права голосу в Генеральній Асамблеї через несплату внесків до бюджету організації.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг організації перевищує за розміром платіж за останні два роки.

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    Торік 146 з 193 країн ООН повністю сплатили внески в бюджет організації. Не зробили внески до бюджету ООН 47 країн.

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    Нагадаємо: Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет Організації Об’єднаних Націй на наступний рік. Кошти будуть спрямовані на роботу міжнародного механізму розслідування тяжких злочинів. Кошторис становитиме $3,1 млрд.

    борг бюджет ООН
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