Сім країн позбавили права голосу в ООН
Країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг перевищує за розміром платіж за останні два роки
Сім держав-членів ООН – Ліван, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, Гамбія, Лесото, Тонга і Ємен тимчасово позбавлені права голосу в Генеральній Асамблеї через несплату внесків до бюджету організації.
Про це повідомляє Anadolu.
Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї ООН, якщо її борг організації перевищує за розміром платіж за останні два роки.
Торік 146 з 193 країн ООН повністю сплатили внески в бюджет організації. Не зробили внески до бюджету ООН 47 країн.
Нагадаємо: Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет Організації Об’єднаних Націй на наступний рік. Кошти будуть спрямовані на роботу міжнародного механізму розслідування тяжких злочинів. Кошторис становитиме $3,1 млрд.