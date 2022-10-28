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Сина губернатора Красноярського краю оголошено в розшук у Росії

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Сина губернатора Красноярського краю оголошено в розшук у Росії
Артема Усса було затримано 17 жовтня в аеропорту Мілана на запит США
фото з відкритих джерел

Зловмисники організували схему отримання американських технологій та ухиляння від санкцій 

Сина губернатора Красноярського краю Росії Артема Усса оголосили у розшук у справі про відмивання коштів у особливо великому розмірі. У середині жовтня Усса затримали в Італії на запит США, які домагаються його екстрадиції. Про це пишуть російські ЗМІ. 

Усса заочно заарештовано, повідомили в Міщанському суді Москви.

Артема Усса було затримано 17 жовтня в аеропорту Мілана на запит США. Мін'юст США звинувачує його та ще кілька осіб у ухилянні від санкцій та відмиванні грошей. За версією слідства, обвинувачені організували схему отримання американських технологій для подальшого їх використання у російському військово-промисловому комплексі, а також в обхід санкцій США продавали венесуельську нафту. США заявили про намір добиватися екстрадиції Усса.

Губернатор Красноярського краю Олександр Усс, коментуючи затримання сина, заявив про «політичне забарвлення» звинувачень США на його адресу. 

Як відомо, деякі з компонентів, отриманих злочинним шляхом, виявили в російському озброєнні, захопленому на полі бою в Україні.

Читайте також: Як росіяни надурили американські санкції. Скандальне розслідування Reuters
Теги: розшук росія війна

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