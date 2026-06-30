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Синоптики фіксують температурні рекорди у регіонах

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Синоптики фіксують температурні рекорди у регіонах
У цих регіонах температурний рекорд тримався з 60-х років минулого століття
фото з мережі

Метеорологи фіксують рекорди як на заході, так і на півночі країни

Наприкінці червня 2026 року метеорологічні станції в кількох регіонах України зафіксували рекордні показники температури повітря. Більшість попередніх максимумів для цих днів були встановлені у 1963 році.

Температурний рекорд у Чернівецькій області (28 червня)

За даними Чернівецького обласного центру з гідрометеорології, в регіоні зафіксовано черговий добовий максимум. У Чернівцях 28 червня 2026 року максимальна температура повітря сягнула +35,9°C. Цей показник на 3,7°C перевищив попередній добовий історичний максимум, встановлений цього дня у 2022 році.

Температурний рекорд у Львівській області (29 червня)

На авіаційній метеорологічній станції цивільній (АМСЦ) Львів зафіксували оновлення добового максимуму.

У Львові 29 червня максимальна температура повітря досягла +37,4°C. Попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у червні 1963 року і становило +32,9°C.

Температурні рекорди у Хмельницькій області (29 червня)

За даними спостережень метеостанцій Хмельниччини, 29 червня в області було зафіксовано оновлення історичних максимумів температури повітря:

  • Ямпіль: температура досягла +37,6°C. Попереднє рекордне значення для цього дня було зафіксовано у 1963 році й становило +34,2°C.
  • Камʼянець-Подільський: зафіксовано +36,8°C. Попередній рекорд цього дня фіксували у 1963 році (+35,3°C).
  • Шепетівка: максимальна температура становила +36,1°C, перевершивши показник 1963 року (+33,8°C).
  • Хмельницький: повітря прогрілося до +35,1°C. Попередній максимум для 29 червня реєстрували у 1963 році (+34,1°C).
  • Нова Ушиця: зафіксовано +35,0°C. Попередній рекорд цього дня тримався у 1963 та 2022 роках (+34,5°C).

Температурний рекорд у Чернігівській області (29 червня)

На півночі країни метеорологи також зафіксували нове рекордне значення. 29 червня максимальна температура повітря у Чернігові досягла +33,1°C. Попередній рекорд для цього дня спостерігався у 1963 році й становив +33,0°C.

Жарка погода в Україні продовжує «триматись» . Через спеку у Вінниці деформувалися трамвайні колії. Інцидент стався 28 червня на вулиці Соборній. Як писав «Главком», деформація сталася через аномально високу температуру повітря.

Нагадаємо, перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

 

 

 

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Теги: спека рекорд Хмельниччина Чернігів Чернівці Львів

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