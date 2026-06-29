Польщу накрила рекордна спека: синоптики зафіксували +40,5°C

«Ми можемо говорити про новий рекорд», – речниця Інституту метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) Агнешка Прасек

У неділю, у польському місті Слубіце синоптики зафіксували температуру 40,5 градуса Цельсія. Це стало новим рекордним показником за всю історію метеорологічних спостережень у країні, пише «Главком».

Про це, як інформує Tvn24, повідомила речниця Інституту метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) Агнешка Прасек. За її словами, дані є телеметричними та оперативними вимірюваннями, отриманими протягом дня.

«Ми можемо говорити про новий рекорд. Це телеметричні та оперативні дані, виміряні між годинами. Синоптичні станції, навпаки, вимірюють значення температури у певний час», – зазначила Прасек.

Максимальна температура в неділю 28.06.2026 CMM IMGW

Найвищу температуру в країні зафіксували саме у Слубіце – +40,5°C. Водночас майже на всій території Польщі, за винятком північно-західних районів, температура вдень перевищувала 30 градусів.

IMGW також повідомляв про ще один високий показник – на метеостанції в Торуні температура сягнула +40,3°C, однак це значення не увійшло до загальної карти максимальних температур.

Попередній температурний рекорд на території сучасної Польщі тримався понад сто років. Його встановили 29 липня 1921 року у Прушкуві поблизу Ополя – тоді термометри показали +40,2°C.

У повоєнний період найвищу температуру раніше також фіксували у Слубіце – у липні 1994 року там зареєстрували +39,5°C.

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Нагадаємо, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла: наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів.