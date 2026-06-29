Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польщу накрила рекордна спека: синоптики зафіксували +40,5°C

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Польщу накрила рекордна спека: синоптики зафіксували +40,5°C
Попередній температурний рекорд на території сучасної Польщі тримався понад сто років
фото: Shutterstock

«Ми можемо говорити про новий рекорд», – речниця Інституту метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) Агнешка Прасек

У неділю, у польському місті Слубіце синоптики зафіксували температуру 40,5 градуса Цельсія. Це стало новим рекордним показником за всю історію метеорологічних спостережень у країні, пише «Главком».

Про це, як інформує Tvn24, повідомила речниця Інституту метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) Агнешка Прасек. За її словами, дані є телеметричними та оперативними вимірюваннями, отриманими протягом дня.

«Ми можемо говорити про новий рекорд. Це телеметричні та оперативні дані, виміряні між годинами. Синоптичні станції, навпаки, вимірюють значення температури у певний час», – зазначила Прасек.

Максимальна температура в неділю 28.06.2026
Максимальна температура в неділю 28.06.2026
CMM IMGW

Найвищу температуру в країні зафіксували саме у Слубіце – +40,5°C. Водночас майже на всій території Польщі, за винятком північно-західних районів, температура вдень перевищувала 30 градусів.

IMGW також повідомляв про ще один високий показник – на метеостанції в Торуні температура сягнула +40,3°C, однак це значення не увійшло до загальної карти максимальних температур.

Попередній температурний рекорд на території сучасної Польщі тримався понад сто років. Його встановили 29 липня 1921 року у Прушкуві поблизу Ополя – тоді термометри показали +40,2°C.

У повоєнний період найвищу температуру раніше також фіксували у Слубіце – у липні 1994 року там зареєстрували +39,5°C.

Аномальна спека в Європі з 21 червня стала причиною смерті понад 1300 людей.

В Україні у зв’язку зі спекотною погодою у столиці комунальні підприємства «Київавтодору» посилили полив доріг. Про це повідомляють у комунальній корпорації.

Нагадаємо, в Україні з неділі, 28 червня, очікується поступове підвищення температури. Причиною стане зміна повітряної маси, через що погодні показники будуть вищими, ніж цього тижня.

Синоптикиня Наталія Птуха розповіла: наприкінці тижня температура в більшості регіонів країни вночі становитиме +15…+22 градуси, а вдень повітря прогріватиметься до +27…+34 градусів.

Читайте також:

Теги: Польща спека рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польська криза: чому образа стане найбільшою помилкою України
Польська криза: чому образа стане найбільшою помилкою України
9 червня, 08:57
Польські ВПС поповнилися першими винищувачами F-35
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
Ліонель Мессі не хоче покидати вершину планети
Перегони бомбардирів під знаком Мессі. Підсумки групового етапу Чемпіонату світу 2026
Вчора, 18:29
У більшості областей України завтра, 22 червня, очікується цілком прийнятна як для літа температура повітря
Європу випалює сонце: чи дійде 40-градусна спека до України
21 червня, 19:50
Добовий максимум в неділю сягне до 34 вище нуля
Синоптики розповіли, коли українцям чекати максимальної спеки
24 червня, 21:43
В Україні сонячно
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59

Соціум

Повітряні сили розкрили роль білоруських ретрансляторів у атаках на Україну
Повітряні сили розкрили роль білоруських ретрансляторів у атаках на Україну
Путін забрехався. ЗМІ зловили диктатора на запереченні того, що він стверджував раніше
Путін забрехався. ЗМІ зловили диктатора на запереченні того, що він стверджував раніше
Париж пояснив, хто винен у рекордній спеці в Європі
Париж пояснив, хто винен у рекордній спеці в Європі
Глава МЗС Естонії пояснив, чому Путін почав втрачати оптимізм
Глава МЗС Естонії пояснив, чому Путін почав втрачати оптимізм
Польщу накрила рекордна спека: синоптики зафіксували +40,5°C
Польщу накрила рекордна спека: синоптики зафіксували +40,5°C
Повітряні сили назвали головну перешкоду для перехоплення ракет «Циркон»
Повітряні сили назвали головну перешкоду для перехоплення ракет «Циркон»

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua