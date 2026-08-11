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На найбільшій АЕС Франції зупинили роботу три реактори

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На найбільшій АЕС Франції зупинили роботу три реактори
Наразі на повній потужності працює лише шостий реактор
фото: La Voix Du Nord

Гравлін є найбільшою атомною електростанцією у Західній Європі

Масовий наплив медуз до систем забору морської води на французькій АЕС Гравлін змусив оператора станції EDF зупинити три реактори та знизити потужність ще одного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Через медуз, які потрапили до насосних станцій, у понеділок EDF зупинила реактори №2, №3 та №4. Потужність реактора №1 знизили до 50%.

Таким чином, наразі на повній потужності працює лише шостий реактор. П’ятий енергоблок перебуває на плановому технічному обслуговуванні.

Зазначається, що подібний випадок на АЕС Гравлін стався рівно рік тому.

«Ця ситуація не має жодних наслідків для безпеки об’єктів, персоналу чи навколишнього середовища», – заявили в компанії.

Гравлін є найбільшою атомною електростанцією у Західній Європі. Вона розташована на узбережжі Північного моря.

Присутність медуз біля північного узбережжя Франції є сезонним явищем. Водночас великі скупчення цих морських тварин у регіоні, за оцінками експертів, останніми роками трапляються дедалі частіше. Серед можливих причин називають підвищення температури океану через зміну клімату, а також надмірний вилов риби.

Нагадаємо, температура Світового океану в липні досягла найвищого рівня за всю історію спостережень. Середня температура поверхні моря за межами полярних регіонів світу – між 60° північної широти та 60° південної широти – минулого місяця становила 20,96°C, побивши попередній рекорд у 20,89°C, встановлений у 2023 році.

Теги: АЕС Франція

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