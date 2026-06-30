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У Вінниці деформувалися трамвайні колії через спеку (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вінниці деформувалися трамвайні колії через спеку (фото)
Через здатність металу розширюватися при нагріванні, трамвайна рейка стала дугою
фото: Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

Ремонтна бригада ліквідувала наслідки пошкодження колії

Через спеку у Вінниці деформувалися трамвайні колії. Інцидент стався 28 червня на вулиці Соборній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Зазначається, що деформація сталася через аномально високу температуру повітря.

У Вінниці деформувалися трамвайні колії через спеку (фото) фото 1
фото: Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради

Ремонтна бригада одразу розпочала ліквідацію наслідків пошкодження колії. Після охолодження рейки фахівці виконали зварювальні роботи на стику, що дозволило усунути деформацію та повернути її у проєктне положення. Уже надвечір рух трамваїв відновили.

Уночі ремонтна бригада знову виїхала на місце, щоб остаточно ліквідувати несправність. Після температурної компенсації спеціалісти усунули просідання рейок. Усі роботи завершили до ранку.

Нагадаємо, перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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Теги: громадський транспорт Вінниця

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У Вінниці деформувалися трамвайні колії через спеку (фото)
У Вінниці деформувалися трамвайні колії через спеку (фото)
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