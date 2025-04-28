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В Іспанії та Португалії раптово зникло світло – Еuronews

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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В Іспанії та Португалії раптово зникло світло – Еuronews
Громадяни Андорри та деяких районів Франції, що межують з Іспанією, також повідомляли про відключення електроенергії
фото: Reuters

Проблеми виникли на всьому Піренейському півострові

У Португалії, Іспанії та деяких районах Франції було повністю відключено електрику. Як передає «Главком», про це повідомляє Еuronews.

Так, у Португалії офіційні джерела повідомили місцевим медіа, що відключення електроенергії сталося по всій країні, тоді як аналогічні повідомлення надходять і з Іспанії. Міжнародний аеропорт Барахас у Мадриді залишився без електроенергії, також постраждали телекомунікації.

Повідомлення про відключення електроенергії надходять із великих міст: Мадрида, Лісабона, Порту, Валенсії, Гімарайнша та інших. Збої почалися приблизно об 11:30 за місцевим часом. 

Громадяни Андорри та деяких районів Франції, що межують з Іспанією, також повідомляли про відключення електроенергії. Повідомлення надходять також з Італії.

Причина поки що незрозуміла. Однак місцеві медіа повідомляють про проблеми з європейською електромережею, які вплинули на національні мережі на Піренейському півострові.

Нагадаємо, цього літа у вечірній час в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі. За його словами, частина енергоблоків піде на ремонт.

«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження. Вони будуть проводити ремонтну кампанію. Генерації буде менше. В той же час влітку, в денні години буде генерація сонячних електростанцій. Але це нас не рятує у вечірні години. Тому є значна ймовірність, що у спекотні дні, у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит. І єдиний варіант, як його уникнути – збільшити імпорт», – сказав депутат.

Також «Укренерго» спростувало чутки про можливе повернення відключень електроенергії в Україні, підтвердивши, що наразі жодних заходів обмеження не запроваджено, але закликало знизити споживання.

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Теги: Іспанія Португалія

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