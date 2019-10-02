Скандальний чиновник Офісу Зеленського прикупив собі дорогий джип



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Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко скандально відомий тим, що розіслав журналістам фото заяви на звільнення свого шефа Богдана

Тимошенко відразу після зміни влади в країні дозволив собі новенький BMW, котрий коштує щонайменше 2 млн грн

Скандальний заступник керівника Офіса президента Кирило Тимошенко прикупив собі кілька місяців тому дорогий джип. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «Зелений» автопарк. На чому їздять Зеленський та його свита.

Зазначається, що Тимошенко віддає перевагу баварському автопрому: він дозволив собі новенький BMW X5 – люксовий «паркетник» з потужним 3-літровим двигуном, котрий коштує щонайменше 2 млн грн.

«Цікаво, що Тимошенко купив BMW X5 відразу після кінця «епохи зубожіння» - автомобіль був поставлений на облік в МВС 20 червня – рівно через місяць після інаугурації Зеленського», - йдеться у матеріалі.

Кирило Тимошенко

заступник керівника Офісу президента

Модель BMW X5 Об'єм двигуна 3 Рік виробництва 2019 Рік реєстрації 2019 Оріентовна вартість, млн. грн.* 2,0

Також у статті звертається увага на те, що оскільки до держреєстрації треба було ще обрати машину та оформити угоду, а, можливо, ще й дочекатися обраного «залізного коня» з Німеччини, можна допустити: до салону «БМВ» чиновник Офісу Зеленського міг ходити відразу після інавгураційної промови новообраного президента…

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко став скандально відомий тим, що 2 серпня цього року розіслав кільком журналістам фото заяви про звільнення свого шефа Андрія Богдана без пояснень та уточнень. Вже на другий день сам Богдан спростував своє звільнення, а Тимошенко пояснив фейк тим, що вся команда Зеленського написала заяви на звільнення, коли їх призначили в Офіс президента. Ці заяви він обіцяв в одному з інтерв’ю опублікувати, проте пізніше з’ясувалося, що вони зникли.

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