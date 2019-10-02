Скандальний чиновник Офісу Зеленського прикупив собі дорогий джип
Тимошенко відразу після зміни влади в країні дозволив собі новенький BMW, котрий коштує щонайменше 2 млн грн
Скандальний заступник керівника Офіса президента Кирило Тимошенко прикупив собі кілька місяців тому дорогий джип. Про це йдеться у матеріалі «Главкому» «Зелений» автопарк. На чому їздять Зеленський та його свита.
Зазначається, що Тимошенко віддає перевагу баварському автопрому: він дозволив собі новенький BMW X5 – люксовий «паркетник» з потужним 3-літровим двигуном, котрий коштує щонайменше 2 млн грн.
«Цікаво, що Тимошенко купив BMW X5 відразу після кінця «епохи зубожіння» - автомобіль був поставлений на облік в МВС 20 червня – рівно через місяць після інаугурації Зеленського», - йдеться у матеріалі.
Кирило Тимошенко
заступник керівника Офісу президента
|
Модель
|
BMW X5
|
Об'єм двигуна
|
3
|
Рік виробництва
|
2019
|
Рік реєстрації
|
2019
|
Оріентовна вартість, млн. грн.*
|
2,0
Також у статті звертається увага на те, що оскільки до держреєстрації треба було ще обрати машину та оформити угоду, а, можливо, ще й дочекатися обраного «залізного коня» з Німеччини, можна допустити: до салону «БМВ» чиновник Офісу Зеленського міг ходити відразу після інавгураційної промови новообраного президента…
Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко став скандально відомий тим, що 2 серпня цього року розіслав кільком журналістам фото заяви про звільнення свого шефа Андрія Богдана без пояснень та уточнень. Вже на другий день сам Богдан спростував своє звільнення, а Тимошенко пояснив фейк тим, що вся команда Зеленського написала заяви на звільнення, коли їх призначили в Офіс президента. Ці заяви він обіцяв в одному з інтерв’ю опублікувати, проте пізніше з’ясувалося, що вони зникли.