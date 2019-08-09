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    Суспільство

    Зеленський поговорить з журналістами з нагоди 100 днів президентства

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    &nbsp;Володимир Зеленський на посаді президента вже близько трьох місяців - Зеленський поговорить з журналістами з нагоди 100 днів президентства
     Володимир Зеленський на посаді президента вже близько трьох місяців

    Пресконференція відбудеться цього року, - пообіцяв заступник голови Офісу президента

    Президент Володимир Зеленський зустрінеться з журналістами на пресконференції з нагоди 100 днів президентства. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю виданню Ліга.

    За словами Тимошенка, пресконференція відбудеться цього року.

    «Інше питання - в якому форматі це буде. У будь-якому випадку там будуть журналісти», - додав він.

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    Зазначимо, Зеленський на посаді президента вже близько трьох місяців.

    Як повідомлялося, журналісти обурилися ставленням до них команди Зеленського у Туреччині під час перебування президента у Вселенському патріархаті у Стамбулі.

    Нагадаємо, 3 серпня після скандалу з заявою про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана, він заявив: «Нам не потрібні журналісти для спілкування із суспільством».

    1 серпня ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням. 

    До слова, в Офісі президента сьогодні, 9 серпня, планують опублікувати «заяви на звільнення» команди Зеленського?

     

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