Зеленський поговорить з журналістами з нагоди 100 днів президентства



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Володимир Зеленський на посаді президента вже близько трьох місяців

Пресконференція відбудеться цього року, - пообіцяв заступник голови Офісу президента

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з журналістами на пресконференції з нагоди 100 днів президентства. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю виданню Ліга.

За словами Тимошенка, пресконференція відбудеться цього року.

«Інше питання - в якому форматі це буде. У будь-якому випадку там будуть журналісти», - додав він.

Зазначимо, Зеленський на посаді президента вже близько трьох місяців.

Як повідомлялося, журналісти обурилися ставленням до них команди Зеленського у Туреччині під час перебування президента у Вселенському патріархаті у Стамбулі.

Нагадаємо, 3 серпня після скандалу з заявою про звільнення голови Офісу президента Андрія Богдана, він заявив: «Нам не потрібні журналісти для спілкування із суспільством».

1 серпня ЗМІ опублікували інформацію, що Андрій Богдан пішов у відставку за власним бажанням.

До слова, в Офісі президента сьогодні, 9 серпня, планують опублікувати «заяви на звільнення» команди Зеленського?