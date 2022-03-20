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    Скандальний російський дипломат зізнався, що в РФ є «плани проти НАТО»

    Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов викрив подальші плани РФ - Скандальний російський дипломат зізнався, що в РФ є «плани проти НАТО»
    Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов викрив подальші плани РФ

    Посол попередив Боснію і Герцеговину, що їй не варто вступати в НАТО

    Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов знову відзначився скандальними заявами. Як повідомляє «Європейська правда», російський дипломат дав відверте інтерв’ю телеканалу Face TV.

    В центрі розмови був попередній скандал, спричинений послом. Напередодні Калабухов заявив, що БіГ має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість та пригрозив повторенням подій в Україні

    «Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати», - заявив російський дипломат.

    В новому інтерв’ю посол спробував виправдати свою попередню заяву. «Ми не проти вступу в НАТО. Це не загроза, можливо, попередження… Вирішуйте самі. Це як замкнене коло, я вже сказав… Дозвольте припустити, наприклад: БіГ стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити туди ядерні ракети, спрямовані на Москву. Ми будемо оцінювати стратегічну ситуацію, і тому я вважаю, що виходом має бути європейська система, а не НАТО», – заявив він.

    Тоді журналіст запитав посла, чому Росію «не турбують» сусідні країни, які вже входять до НАТО. У відповідь Калабухов відзначився черговою скандальною заявою. «Звідки ви знаєте, що ми не нічого плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози і реагуємо», - сказав він.

    Нагадаємо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.

    Крім того, Польща збільшить удвічі чисельність своєї армії та оборонні витрати.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Скандальний російський дипломат зізнався, що в РФ є «плани проти НАТО»