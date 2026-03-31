Дрон «Швідун»: характеристики одного з найефективніших перехоплювачів «шахедів»

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс «Швідун» українського виробництва. Його розробили спеціально для ураження ударних безпілотників типу Shahed-136, «Герань», «Гербера», розвідувальних Zala, Supercam та «Скат». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Характеристики дрона-перехоплювача «Швідун»

«Швідун» виготовлений з міцного композитного матеріалу. Його вага складає близько 8 кг, а розмах крил – майже 2 м. Дрон може здійматись на висоту до 6 км та набирати швидкість понад 250 км/год.

«Радіус дії безпілотника складає понад 70 км. Цього достатньо для прикриття неба над будь-яким українським містом. Завдяки впровадженню інноваційних технологічних рішень корпус літака не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що дозволяє камері передавати оператору максимально чітке зображення», – наголошує Міноборони.

Попри високу максимальну швидкість, БпАК «Швідун» має повільні зліт і посадку. Це дає змогу безпечно повернути апарат у разі втрати цілі та використати його повторно. Загалом він може перебувати в повітрі понад дві години.

Ефективність «Швідуна»

«Перші борти вже працюють, захищаючи українські міста. Наразі БпАК «Швідун» має один з найвищих коефіцієнтів ураження ворожих «шахедів» серед дронів-перехоплювачів українського виробництва. ЗСУ вже знищили з допомогою цього дрона близько сотні безпілотників агресора», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міністерство оборони допустило до використання український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter, здатний автоматично виявляти та знищувати ворожі безпілотники. Апарат отримує інформацію від радіолокаційних станцій у автоматичному режимі та самостійно наводиться на ціль.